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不只「鼠屍泡湯」？日本SUKIYA再爆害蟲入侵 全國店鋪將歇業5天

中央社／ 東京29日專電
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生混入老鼠屍體，昨天東京店鋪又被消費者指商品混入害蟲。味噌湯示意圖／ingimage
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生混入老鼠屍體，昨天東京店鋪又被消費者指商品混入害蟲。味噌湯示意圖／ingimage

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生混入老鼠屍體，昨天東京店鋪又被消費者指商品混入害蟲，為了防蟲、除蟲，全國店鋪將於31日至4月4日陸續暫時歇業，整頓衛生。

日本放送協會（NHK）報導，食其家（SUKIYA）表示，昨天有消費者反映，位於東京都昭島市的「昭島車站南店」商品混入害蟲。該店鋪昨天傍晚起就自主停業調查原因，同時將實施驅除害蟲措施。

食其家認為有必要針對日本全國約1970間店鋪採取防害蟲等對策，因此決定31日起至4月4日止，店鋪陸續暫時歇業。

食其家位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體。

食其家表示，今年1月發生商品混入異物，現在又有客人反映商品混入害蟲，發生這樣的事，食其家相當重視，對顧客及相關人士造成莫大困擾，深感抱歉。

屍體 日本 老鼠

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