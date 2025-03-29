不只「鼠屍泡湯」？日本SUKIYA再爆害蟲入侵 全國店鋪將歇業5天
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣分店的味噌湯1月才發生混入老鼠屍體，昨天東京店鋪又被消費者指商品混入害蟲，為了防蟲、除蟲，全國店鋪將於31日至4月4日陸續暫時歇業，整頓衛生。
日本放送協會（NHK）報導，食其家（SUKIYA）表示，昨天有消費者反映，位於東京都昭島市的「昭島車站南店」商品混入害蟲。該店鋪昨天傍晚起就自主停業調查原因，同時將實施驅除害蟲措施。
食其家認為有必要針對日本全國約1970間店鋪採取防害蟲等對策，因此決定31日起至4月4日止，店鋪陸續暫時歇業。
食其家位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體。
食其家表示，今年1月發生商品混入異物，現在又有客人反映商品混入害蟲，發生這樣的事，食其家相當重視，對顧客及相關人士造成莫大困擾，深感抱歉。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言