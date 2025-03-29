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從哪裡來？味噌湯撈「整隻老鼠屍」 日本SUKIYA調查結果出爐

中央社／ 東京29日綜合外電報導
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體。味噌湯示意圖／ingimage
日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體。味噌湯示意圖／ingimage

日本牛丼連鎖業者食其家（SUKIYA）位於鳥取縣一間分店的味噌湯今年1月曾混入老鼠屍體，業者說明老鼠當時很可能是從大型冰箱下方橡膠封條的裂縫侵入，並進入冰箱內的碗裡。

「讀賣新聞」今天報導，SUKIYA本月27日在官網公布的說明，1月21日上午到「鳥取南吉方店」用餐的客人向店員告知「味噌湯裡面混入異物」之後，店家確認湯裡混入老鼠，並聯絡當地保健所。

店家展開調查與確認相關影像後，研判老鼠可能從冰箱下方橡膠封條的裂縫侵入，並進入冰箱內放有味噌湯食材的碗裡。這種冰箱可從店內與店外兩側開啟，而SUKIYA表示老鼠可能是從店外那側的冰箱封條裂縫鑽入。

SUKIYA說明，確認完製作味噌湯與上菜的影像後，並未看到老鼠混入味噌湯的湯鍋內，經過檢查也未確認到老鼠被加熱的情況，「異物（老鼠）混入湯鍋中的可能性相當低」。

針對事發2個月後才公布此事，SUKIYA在聲明中就此致歉「這使顧客心生不信任感」。

SUKIYA也在官網說明「先前考量這起事件，是該分店建築物構造及周邊環境因素下發生的特殊案例，因此之前暫時未在官網公布此事」。

事發現場「鳥取南吉方店」3月24日起為了裝潢，休店約1個月時間。

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