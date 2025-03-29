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亡母過世17年後…兒子才想起「有逾30萬定存」 到銀行一查傻眼
不少人不太懂得投資，都會將錢放入銀行進行定期存款。馬來西亞1名6旬男子聲稱，亡母生前將5萬令吉（約新台幣373260元）存入母子聯名銀行帳戶，進行定期存款，母親過世近17年後，男子才想起這筆定期存款，銀行卻發現存款不知所終，唯有報警求助。
事件發生在馬來西亞美里區，69歲楊姓華裔中年男子向當地媒體稱，母親在世時轉賣土地賺錢，2007年將2張各值5萬令吉的支票存入銀行，當時銀行職員建議，母親可將一半投資信託基金，餘下一半存入定期存款戶口，她依言照做。
楊男稱「有關定期存款存入我和母親的聯名戶頭，不過存摺一直由母親保管」，他因而忘記這筆款項。母親2008年5月19日逝世，如今過了接近17年，楊男最近才記起這筆款項，於是向銀行查詢，按照規定，該筆錢理應被納入「無人認領款項」，但目前直接消失。
楊男在美里區前國會議員的陪同下，前往警局報案，希望警方調查討回款項。
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文章授權轉載自《香港01》
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