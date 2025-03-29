澳洲男女海灘上演活春宮 事後還向圍觀民眾收錢：表演不是免費的

光天化日進行性行為還不知羞恥！澳洲1對男女於正午時分在觀賞鵜鶘的著名景點公然性交，吸引大批民眾圍觀及拍攝。事後該對男女還要求看了他們激烈性愛過程的圍觀者繳交「觀賞費」，被拒後更惱羞成怒要求眾人交出手機或刪除影片，甚至阻撓眾人離開。

澳洲男女公然性交 大批旅客圍觀

綜合外媒報導，事發於澳洲黃金海岸的伊恩迪普爾潟湖（Ian Dipple Lagoon），該處是知名鵜鶘餵食景點，每日下午約1時30分，都會有大量遊客和家庭聚集該地觀賞鵜鶘，而一對男女日前在眾目睽睽下於潟湖淺水區發生性行為。由於事發時是熱門觀光時段，故當時有不少帶著孩子的家庭也目睹了這衝擊性的一幕。

男女在淺水區公然性交的消息傳開後，吸引了大批民眾聚集圍觀，甚至有人拍下影片。而該對男女明知被眾人圍觀卻未有理會，反而繼續「做愛做的事」，直至完事後才悠然上岸，並竟然開始靠近圍觀人群收取「表演費」。

強迫圍觀者支付觀看費用

作為「性愛真人秀」主角之一的該名男子，甚至強硬要求圍觀人士交出手機或刪除影片，強調自己不會免費「演出」。有目擊者表示「他要求我們立即交出手機，或者為他的所謂表演付費」。而男子被民眾拒絕後即時破口大罵，甚至試圖制止圍觀者離開。

有目擊者向男子表示，男子的行為涉嫌違反當地法律，並準備報警，及將拍攝到的影片作為證據交給警方；此外，亦有圍觀者為躲避男子而逃到附近酒店。

網友鬧爆「低俗」兼違法

涉事男女的行為在網上傳開後，引起大量負面評價，有人指斥他們光天化日在公眾場所進行性行為的舉動「非常低俗」，而男子事後脅迫圍觀民眾付費的行為更是「令人毛骨悚然」。

根據澳洲法例，雖然並沒有明確指控針對在公共場所進行性行為，但相關行為可能會被控與不雅行為或不雅暴露相關的指控。而在昆士蘭州，在公共場合發生性行為可能會被控「猥褻行為或故意暴露」，最高可判處2年監禁。

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文章授權轉載自《香港01》