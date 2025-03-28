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孩子哭鬧說床底下有怪物 保母一看竟「躺著一名成年男子」

聯合新聞網／ 綜合報導
孩子向保母反映床底下有怪物，沒想到真的躲著一名男子。示意圖，非當事人。圖／ingimage
孩子向保母反映床底下有怪物，沒想到真的躲著一名男子。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國堪薩斯州一名保母在陪孩子睡覺時，聽到孩子哭訴「床底下有怪物」。保母一開始不以為意，但在孩子的要求下探頭查看，沒想到床底下竟然躲著一個成年男子，讓保母嚇得失聲尖叫，立刻報警求助。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在3月24日。當天晚上10點半，保母準備帶孩子上床睡覺，但孩子卻一直哭鬧說床底下有怪物。本來保母認為可能是孩子隨口說說，但後來還是決定查看床底下。

她一看發現床底下躲著一名男子，並和對方發生衝突，過程中還撞倒了一個孩子，男子便趁亂逃離屋子。保母報警後，警方也隨即介入調查，後來在住家附近找到該名男子。警方在逮捕的過程中，男子還一度打算逃走，所幸被警方順利追捕。

據悉該名男子是27歲的維拉洛沃斯（Martin Villalobos Jr.），他之前曾住在該處，但因暴力事件被處以保護令，禁止他進入該房產。警方並未透露男子和這家人的關係。

由於維拉洛沃斯在禁令下闖入，他被指控犯有加重綁架罪、加重入室竊盜罪、加重毆打罪、妨害兒童罪、妨礙執法罪及違反保護令等。維拉洛沃斯目前已被拘留，保釋金為50萬美元（約1655萬新台幣）。

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