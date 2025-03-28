影／爸媽取名「黑皮」但他面試戀愛都難 日男：一點也不開心

日本一名男子被爸媽取名叫「Happy」（快樂），但男子不但沒有因為這個名字而過得幸福快樂，反倒因為這樣從小就被霸凌，就連長大後也常被其他人嘲笑，讓他痛訴自己一點都不Happy。

據ODDITYCENTRAL報導，這名27歲的男子叫做寺內快樂（Terauchi Happy），媽媽因為他的出生覺得非常喜悅快樂，所以將他取名叫快樂。寺內表示，這個名字從小就給他帶來很多困擾，小時候其他同學都因此欺負他，即使到了成年以後，他也會在找工作時因為名字被嘲笑。

他表示，每次只要有各種節日，要說「XX節快樂」、「生日快樂」時，同學就會故意對著他說。即使他因為這些玩笑垮下臉來，同學也會說：「你不是應該很快樂嗎？」、「你就算被欺負也很快樂吧？」

他去面試時，也會因為被認為是在惡作劇而頻頻碰壁，這些年的求職生涯中，只有一家公司認為他的名字是個好兆頭。而這樣的名字也影響了他的感情，因為女友的家長認為取這樣非常規的名字，可能不是適合託付終生的對象。

寺內說，雖然因為名字而覺得很困擾，他依然沒有打算要改名。他表示，他知道當初媽媽是為了紀念他出生的快樂才取這個名字，光是這個原因，就足以讓他繼續使用這個名字。

寺內接受電視節目採訪，而這段經歷分享出去之後，也吸引不少網友留言為他加油打氣。