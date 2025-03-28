快訊

曾因瑣事與人起口角…警專學生失控 持美工刀揮砍無辜同學

緬甸規模7.7強震傳1國人失聯 外交部發聲了

龍騰斷橋道路工程土石崩塌！1工人遭活埋 尋獲已成冰冷遺體

影／爸媽取名「黑皮」但他面試戀愛都難 日男：一點也不開心

聯合新聞網／ 綜合報導
雖然男子的名字叫做「快樂」，他卻一點都不快樂。示意圖，非當事人。圖／ingimage
雖然男子的名字叫做「快樂」，他卻一點都不快樂。示意圖，非當事人。圖／ingimage

日本一名男子被爸媽取名叫「Happy」（快樂），但男子不但沒有因為這個名字而過得幸福快樂，反倒因為這樣從小就被霸凌，就連長大後也常被其他人嘲笑，讓他痛訴自己一點都不Happy。

ODDITYCENTRAL報導，這名27歲的男子叫做寺內快樂（Terauchi Happy），媽媽因為他的出生覺得非常喜悅快樂，所以將他取名叫快樂。寺內表示，這個名字從小就給他帶來很多困擾，小時候其他同學都因此欺負他，即使到了成年以後，他也會在找工作時因為名字被嘲笑。

他表示，每次只要有各種節日，要說「XX節快樂」、「生日快樂」時，同學就會故意對著他說。即使他因為這些玩笑垮下臉來，同學也會說：「你不是應該很快樂嗎？」、「你就算被欺負也很快樂吧？」

他去面試時，也會因為被認為是在惡作劇而頻頻碰壁，這些年的求職生涯中，只有一家公司認為他的名字是個好兆頭。而這樣的名字也影響了他的感情，因為女友的家長認為取這樣非常規的名字，可能不是適合託付終生的對象。

寺內說，雖然因為名字而覺得很困擾，他依然沒有打算要改名。他表示，他知道當初媽媽是為了紀念他出生的快樂才取這個名字，光是這個原因，就足以讓他繼續使用這個名字。

寺內接受電視節目採訪，而這段經歷分享出去之後，也吸引不少網友留言為他加油打氣。

延伸閱讀

影／野生黑熊常來後院搗亂 男穿「熊熊裝」成功嚇跑牠

喜歡到寫進遺囑！英國男愛吃巧克力棒 死後連棺材都用同造型

吃健康、愛運動…28歲女突暴斃 母控訴是「這款飲料」惹禍

31歲女教師強逼學生吸毒後誘姦 多達10人受害…丈夫全知情

相關新聞

孩子哭鬧說床底下有怪物 保母一看竟「躺著一名成年男子」

美國堪薩斯州一名保母在陪孩子睡覺時，聽到孩子哭訴「床底下有怪物」。保母一開始不以為意，但在孩子的要求下探頭查看，沒想到床底下竟然躲著一個成年男子，讓保母嚇得失聲尖叫，立刻報警求助。

影／爸媽取名「黑皮」但他面試戀愛都難 日男：一點也不開心

日本一名男子被爸媽取名叫「Happy」（快樂），但男子不但沒有因為這個名字而過得幸福快樂，反倒因為這樣從小就被霸凌，就連長大後也常被其他人嘲笑，讓他痛訴自己一點都不Happy。

日公寓電梯多1顆「神秘按鈕」 內行揭用途：非常體貼的設計

日本人做事周到，習慣「不帶給他人困擾」，這點也反映在生活大小事上。近日有位赴日工作的台灣人，發現居住的公寓電梯除了開、關門按鈕外，還多了一個特別按鈕，十分好奇按下去會發生什麼，實際實驗後才發現日本人的

每次1.1萬起跳！巴西全裸女僕清潔月入23萬 5群有錢人成老主顧

現代人生活忙碌，有些人無暇打掃房子，便選擇找清潔公司替自己整理。巴西一名情色網紅薩勒（Ellen Salles）靠著經營「全裸到府清潔」服務，月入至少...

喜歡到寫進遺囑！英國男愛吃巧克力棒 死後連棺材都用同造型

英國一名男子一直以來都非常喜歡吃巧克力，甚至他在世時就常開玩笑說以後要「埋在士力架裡」。如今男子過世，他的家人為了完成他的遺願，特地客製「士力架包裝」外型的棺材，讓男子長眠在最喜歡的點心裡。

僅6年升典獄長卻和囚犯交往！越權批准假釋 戀人販毒送她賓士

英國一名前程似錦的典獄長自毀前途，和獄中毒販談戀愛、收下對方用毒品交易換來的名車，並且刻意隱瞞自己欠債。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。