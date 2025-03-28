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日公寓電梯多1顆「神秘按鈕」 內行揭用途：非常體貼的設計

聯合新聞網／ 綜合報導
日本公寓電梯按鈕多了「寵物」鍵。圖／threads@mutsuki.tky授權使用
日本公寓電梯按鈕多了「寵物」鍵。圖／threads@mutsuki.tky授權使用

日本人做事周到，習慣「不帶給他人困擾」，這點也反映在生活大小事上。近日有位赴日工作的台灣人，發現居住的公寓電梯除了開、關門按鈕外，還多了一個特別按鈕，十分好奇按下去會發生什麼，實際實驗後才發現日本人的貼心之處。

從他分享的照片可看到，電梯控制面板上除了開門、關門按鈕外，下方多一個略小的「ペット（寵物）」按鈕，並提醒若和寵物一起搭乘電梯時，請先按下寵物按鈕，再按目的地樓層按鈕。

對他的疑問，有知情人士立刻表示，「會在外面顯示『ペットと一緒に乗っています（和寵物一起搭乘）』的燈號」、「讓電梯外面的人知道電梯裡有ペット，因為好像有些人會對寵物敏感（例如我），會選擇不呼喚電梯」。

好奇心趨使下，原PO嘗試按了寵物按鈕並從外觀察，發現電梯外的面板下會亮起紅字「ペット」，提示在其他樓層等候的住戶電梯內有寵物存在。此外，他也想起公寓的腳踏車區內有寵物洗腳池，恍然大悟「看來是個寵物友善公寓」，可惜住到現在還未看過寵物出沒。

過去台灣三菱地所的粉專也曾介紹電梯內寵物按鈕，認為是展現日本人「體貼」的設計。他表示，寵物按鈕有2個好處，不只過敏或害怕和寵物同處密閉空間的住戶可以避開，飼主也可以避免寵物與陌生動物同處可能出現躁動的狀況。

由 @isabellathatgirll 發佈
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寵物 電梯

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