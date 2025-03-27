每次1.1萬起跳！巴西全裸女僕清潔月入23萬 5群有錢人成老主顧

現代人生活忙碌，有些人無暇打掃房子，便選擇找清潔公司替自己整理。巴西一名情色網紅薩勒（Ellen Salles）靠著經營「全裸到府清潔」服務，月入至少4萬巴西雷亞爾（約新台幣23萬元），她透露商人、政客、足球員、醫生和律師全是顧客。

根據「SPLASH UOL」報導，年僅22歲的網紅薩勒，靠著每次收費2000至5000巴西雷亞爾（約新台幣1.15萬至2.88萬元）的居家裸體清潔，顧客還能加價獲得「更多服務內容」，薩勒靠著替人打掃，每月僅僅出勤7、8次就能賺進至少4萬巴西雷亞爾。

薩勒表示，當初在澳洲生活時就替自己的粉絲提供這類服務，直到搬回巴西後才正式創業。她提到，目前主要客群是35歲至55歲的男性，不外乎商人、政客、足球員、醫生和律師。

雖然薩勒提供居家清潔服務，並能根據客戶要求穿指定服裝，從跳舞到全裸清潔都沒問題，但過程中一律禁止觸碰身體，此外薩勒也有貼身保鑣確保安全。

薩勒指出這份工作讓自己十分開心，而這份服務與尋常的居家清潔並無不同，唯一差別在於能讓客戶感到更舒服。