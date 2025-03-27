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僅6年升典獄長卻和囚犯交往！越權批准假釋 戀人販毒送她賓士

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名典獄長和獄中毒販交往。示意圖／ingimage
英國一名典獄長和獄中毒販交往。示意圖／ingimage

英國一名前程似錦的典獄長自毀前途，和獄中毒販談戀愛、收下對方用毒品交易換來的名車，並且刻意隱瞞自己欠債。

根據《每日郵報》報導，英國女子佩吉（Kerri Pegg）畢業後入職監獄服務部門，在多處監獄工作過，僅花6年就迅速升到典獄長的位置，前景相當看好。

然而自佩吉2018年4月擔任典獄長開始，就和獄中一名毒品犯罪者桑德森（Anthony Saunderson）交往甚密，兩人經常一起窩在佩吉的辦公室裡，這讓其他同事深感不妥。

同年10月，桑德森提出假釋要求，而沒有批准假釋權力的佩吉未告知負責同仁，就擅自干預批准，隨後佩吉被調職到另一處監獄。

桑德森最終於隔年出獄，不過執法機構2020年破解一款犯罪分子交流用的加密系統時，發現桑德森不只參與大規模販毒，還和佩吉保有聯繫，並使用17包毒品買下一輛賓士送給佩吉。

佩吉因此被捕，警方也在她家搜到桑德森的DNA樣本，除此之外，執法人員還發現佩吉刻意隱瞞曾被法院判定欠債，故對她提出兩項公職不當行為指控。

桑德森目前已被定罪，而佩吉則否認兩項指控，審判將繼續進行。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

假釋 典獄長 毒品 監獄 賓士

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