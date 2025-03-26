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失智母親給的驚喜…他在這天收到壽司「無心卻藏愛意」 網淚：母愛不會消失

聯合新聞網／ 綜合報導
一位日本網友分享，某天午睡醒來，發現患有失智症的母親竟然獨自外出，買了6人份的壽司。巧合的是，那天正是他的生日，讓原PO感到十分驚訝。示意圖／Ingimage
一位日本網友分享，某天午睡醒來，發現患有失智症的母親竟然獨自外出，買了6人份的壽司。巧合的是，那天正是他的生日，讓原PO感到十分驚訝。示意圖／Ingimage

儘管失去認知能力，但母愛不會消失。近日一則X上的貼文感動了13萬人，一位日本網友分享，某天午睡醒來，發現患有失智症母親竟然獨自外出，買了6人份的壽司。巧合的是，那天正是他的生日，儘管母親無法記住日子，卻仍帶回這份「意外的驚喜」，讓原PO感到十分驚訝。

一位名為じゃどさん的日本網友在X上發布推文，表示在自己打盹的時候，母親竟然獨自跑去買了6人份的壽司，原PO並附上一張照片，只見圖中有4份生魚片套餐、1份豆皮壽司和1份海苔壽司，商品都貼著8折或半價的標籤。巧的是，發布推文當天是原PO的生日，然而他的母親患有失智症，似乎對日期沒有感知，甚至不記得他的生日，儘管如此，他還是表達了對這份「驚喜」的感謝，笑說：「在生日這天吃壽司好像也不錯？雖然完全不在計劃裡」。

這則貼文吸引13萬網友按讚，紛紛留下了祝賀或感人的回覆：「她可能在一瞬間回想起了什麼」、「這一定是深藏在她潛意識裡的記憶，你出生時她有多開心啊」、「生日快樂！她可能突然想起今天是你重要的生日，所以才會這樣…祝您和家人健康快樂」、「也許這6份壽司，承載的是比6個人還要多的愛」、「眼淚停不下來…請好好珍惜母親」、「母愛不會消失，我感受到了愛」、「雖然她不知道今天是幾月幾日，但她心裡可能覺得：『今天一定是個要慶祝的日子！雖然想不起來是什麼，但絕對是要慶祝的日子！』於是帶著一種迫切的心情跑去買東西」。

而日本媒體Hint-Pot採訪到原PO本人，じゃどさん還原了當天的情況，提到母親在他午睡時獨自外出，當じゃどさん來到客廳時，發現媽媽正試圖撕掉壽司上的折扣標籤。「一開始我對壽司的份量感到驚訝，明明只有兩個人吃，為什麼要買這麼多」，じゃどさん笑稱，自己並不清楚母親的意圖，或許她本人也不記得了，「只是在母親的內心裡，似乎覺得已經去世的父親和遠在他鄉的姐姐都還在家裡。她可能想起過去全家人一起慶祝生日的時光，讓我感到很懷念」。じゃどさん透露，最後他們分享了生魚片，並把其他的壽司留到隔天當早餐，隨手一發的貼文收到熱烈迴響，也讓他十分感動：「心裡很溫暖」。

じゃどさん分享，母親在4年前出現失智的症狀，在他父親去世後，母親的狀況也更加嚴重，「她變得很寂寞，於是我決定收養一隻貓」。而他們與貓咪「虎徹」相遇的契機，是某次じゃどさん做了一場夢，夢見已故的家貓帶著一隻小貓來找他，じゃどさん醒來後到當地的動物保護中心，發現了一隻腿部受傷的小貓，「當我抱起牠時，牠發出『咕嚕咕嚕』的聲音，我立刻對牠一見鍾情，於是把牠帶回家裡」。雖然虎徹有些調皮，但對任何人都很親近，這位新家庭成員的加入，也讓じゃどさん母親的日常生活增添了許多溫暖。

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