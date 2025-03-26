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跨國搬家忘記改地址 他點Uber Eats竟要送15000公里

聯合新聞網／ 綜合報導
雷納漢訂錯了地址，差點把外送送到愛爾蘭。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage
雷納漢訂錯了地址，差點把外送送到愛爾蘭。示意圖，非當事人。圖片來源／ingimage

千奇百怪的外送訂單時有所聞，但直接要求送到15000公里外的異國，可能從來沒有發生過！一名住在澳洲愛爾蘭男子，因為忘記改掉原本的住家地址，不小心點了15000公里外的Uber Eats，讓網友全都笑翻了。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，29歲的雷納漢（Oisin Lenehan）來自北愛爾蘭，他在六年前搬到澳洲墨爾本，因為近期在找房子，所以暫住在朋友家。某天大家一起小酌，雷納漢認為自己借住在朋友家，理應請朋友吃點東西，於是打開Uber Eats點外送。

他點了BBQ雞肉披薩、大蒜麵包、薯條等，一共花了65澳元（約1330台幣）。當下他完全沒有察覺異狀，一直到收到訂單確認通知，才發現自己差點把餐點送到愛爾蘭。

雷納漢表示，當下他跟朋友都超級傻眼，因為大家肚子都很餓，但地圖上卻顯示餐點要送到15000公里外，讓他非常錯愕。一發現自己犯了這麼離譜的錯後，他趕緊聯絡客服取消訂單，朋友也在旁邊狂笑，還拍攝影片上傳了TikTok。

幸好，Uber Eats願意全額退款，雷納漢也保住了荷包。不僅如此，他還獲得了意外收穫，有不少網友看了影片認為雷納漢很可愛，紛紛留言表示想認識這位迷糊的「披薩男孩」。

有網友留言說，「他可以把外送改送到我家」，還有其他人稱讚雷納漢傻傻的樣子看起來很可愛。這場外送烏龍，雖然讓雷納漢在全球出糗，但卻有可能幫他找到人生的另一半。

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uber eats 外送 愛爾蘭 澳洲

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