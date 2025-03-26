聯航機組員逼2歲病童拿下呼吸器 母親心碎：道歉毫無誠意

美國一位母親帶著「病情複雜」的2歲兒子出遊，事後指控聯合航空機組員一再要求她在班機起飛前拿下兒子的呼吸器。儘管聯航宣稱為此道歉，但這位母親認為「完全沒誠意」。

「時人」與商業內幕報導，當事人索托馬約（Melissa Sotomayor）日前在TikTok分享了一段10分鐘影像，譴責聯航。索托馬約說，她和兒子諾亞（Noah）8日搭機從佛州坦帕飛回新澤西州紐華克，機上遭受的待遇「荒謬」，感覺屈辱與不必要的緊張。

索托馬約說，諾亞有視覺和聽力障礙，依靠氣切管和呼吸器，以及仰賴胃造口導管（G-tube）攝取營養和藥物。因為了解旅行的複雜性，索托馬約行前就確保所有必要醫療文件就緒，去程一切順利，但回程就是另一回事。

根據轉述，母子搭上聯航1349號航班（UA1349）就座後，一名空服員就指示索托馬約在起飛前取下諾亞的呼吸器和攜帶式製氧機。索托馬約解釋不可能，因為兒子要靠這些設備維持生命，還按照要求出示醫療許可證明與聯航授權的必要文件，但另一名空服員仍堅持設備要放到座位下方。

索托馬約爾再度解釋做不到，第3名空服員隨後重複了同樣要求，堅稱諾亞在抵達巡航高度前沒有這些設備也會「沒事」。

雖然索托馬約的預選座位是由聯航無障礙部門安排，機組員仍建議重新安置兩人，事態在機長介入、重複要求、指責索托馬約很難纏與危及她兒子和其他乘客時升級，甚至在見到聯邦航空總署（FAA）的合規文件後仍表示諾亞不應獲准飛行，因為「這對他很危險」，旁邊的乘客則為索托馬約辯護，表示她已多次提出所需文件，機組員的行為傾向於騷擾。

當索托馬約指責機組員行為違法，一名空服員據稱不屑地回應，「我很抱歉妳這麼想」。機長據稱在聯繫主管人員的同時推遲起飛一個多小時，最後沒有直接對索托馬約講話，而是宣布飛機將繼續起飛。

索托馬約事後與聯航交談，卻發現回應「缺乏關心」。一名代表堅稱該公司遵守FAA指導方針，將對她與無障礙部門的溝通進行內部調查。然而，對話據稱突然結束，代表表示他們「不會再保持聯繫」。

聯航在聲明中表示，「我們已連繫該乘客，解決她的擔憂，並為她可能經歷過的任何挫折表示歉意」。不過，索托馬約認為，母子倆受到的對待方式太可怕了，「如果您是家長或有著特殊需求的親人，不要搭聯合航空飛行」。