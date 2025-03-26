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恐怖謀殺未遂…麻醉師將妻子推下懸崖、拿石頭痛毆 全因她拒合照

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
夏威夷46歲麻醉師科尼格因被妻子拒絕合照，氣到推她下懸崖，還拿石頭猛砸，導致妻子重傷住院。示意圖/AI生成
夏威夷46歲麻醉師科尼格因被妻子拒絕合照，氣到推她下懸崖，還拿石頭猛砸，導致妻子重傷住院。示意圖/AI生成

美國夏威夷日前發生一起恐怖謀殺未遂案，一名麻醉醫師妻子出遊遠足時，因妻子拒絕與他合照，一氣之下竟將妻子推下懸崖，並拿石塊狠砸妻子頭部，妻子送院後情況危及，男子在案發後8小時遭逮捕。

紐約郵報報導，茂宜島46歲麻醉醫師科尼格（Gerhardt Konig）日前與36歲擔任核工程師的妻子阿里爾（Arielle Konig）正在歐胡島（Oahu）度假。兩人前往知名觀光景點「帕里瞭望台」（Pali Lookout）時，因為阿里爾拒絕科尼格的合照要求，讓科尼格瞬間動怒，氣得將妻子推下懸崖。

此外，根據檀香山星廣報報導，科尼格還撿起地面石塊砸向妻子頭部，甚至試圖用兩支針筒戳她，但目前尚不清楚針筒內是否含有藥物。

檀香山警局24日凌晨接獲報案趕到現場時，發現阿里爾身受重傷，面部與頭部多處創傷，於是緊急將她送院搶救，目前阿里爾情況危急。科尼格則於24日下午6時45分左右，在巴利高速公路（Pali Highway）附近被逮捕，距離襲擊妻子事件大約8小時。

夏威夷州立公園部門24日宣布緊急關閉帕里瞭望台，以配合調查並確保遊客安全。

茂宜島衛生部門同日也發布聲明稱，科尼格為獨立醫師，在茂宜島各大醫療機構提供麻醉服務，他目前已被停職，等待調查結果，並配合警方合作調查。

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