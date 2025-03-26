聽新聞
0:00 / 0:00
丈夫出軌小姨子！人妻怒燒下體乘機追斬 血流滿地場面極嚇人
出軌已經離譜，偷食對象還要是自己小姨。巴西有人妻發現丈夫出軌證據，小三更是自己的親妹，丈夫手機上不單有曖昧訊息，甚至有她妹妹的裸照。人妻怒不可遏，向丈夫的下體點火，待對方忙於「撲火」再乘機追砍，丈夫在家中慌忙亂竄，鮮血灑落全屋地板，場面極為驚嚇，丈夫送院搶救，經治療後並無生命危險。人妻雖一度依謀殺未遂被逮捕，但最終丈夫不予追究而獲釋。
綜合外媒報道，居於巴西聖保羅（São Paulo）的人妻，在今年3月18日，揭發丈夫出軌，她發現丈夫用手機和小姨，即她的妹妹，互傳曖昧訊息，甚至見到妹妹的裸照，令人妻怒不可遏。怒燒下體再追斬報復
人妻憤而向丈夫下體淋丙酮再點火，丈夫痛楚萬分，急於撲滅火種之際，人妻再下一城，持刀追砍對方，受傷的丈夫在屋內四處急忙逃竄，弄得地下血跡班班，場面極為嚇人。
警方其後接報到場，將人妻依謀殺未遂逮捕，並將嚴重受傷的丈夫送往醫院治理，經急救後無生命危險。由於丈夫最終不予追究，人妻其後獲釋。
延伸閱讀：
13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕 揭悲慘身世惹社會關注
4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦 伴侶傷心受訪
文章授權轉載自《香港01》
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言