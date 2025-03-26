快訊

美擴大出口管制黑名單新增大量陸企 台灣一家公司入列

聽新聞
0:00 / 0:00

丈夫出軌小姨子！人妻怒燒下體乘機追斬 血流滿地場面極嚇人

香港01／ 撰文：喬納森
人妻發現丈夫和她妹妹的曖昧訊息。（網上圖片）
人妻發現丈夫和她妹妹的曖昧訊息。（網上圖片）

出軌已經離譜，偷食對象還要是自己小姨。巴西有人妻發現丈夫出軌證據，小三更是自己的親妹，丈夫手機上不單有曖昧訊息，甚至有她妹妹裸照。人妻怒不可遏，向丈夫的下體點火，待對方忙於「撲火」再乘機追砍，丈夫在家中慌忙亂竄，鮮血灑落全屋地板，場面極為驚嚇，丈夫送院搶救，經治療後並無生命危險。人妻雖一度依謀殺未遂被逮捕，但最終丈夫不予追究而獲釋。

綜合外媒報道，居於巴西聖保羅（São Paulo）的人妻，在今年3月18日，揭發丈夫出軌，她發現丈夫用手機和小姨，即她的妹妹，互傳曖昧訊息，甚至見到妹妹的裸照，令人妻怒不可遏。怒燒下體再追斬報復

人妻憤而向丈夫下體淋丙酮再點火，丈夫痛楚萬分，急於撲滅火種之際，人妻再下一城，持刀追砍對方，受傷的丈夫在屋內四處急忙逃竄，弄得地下血跡班班，場面極為嚇人。

警方其後接報到場，將人妻依謀殺未遂逮捕，並將嚴重受傷的丈夫送往醫院治理，經急救後無生命危險。由於丈夫最終不予追究，人妻其後獲釋。

人妻持刀追斬丈夫，現場血跡斑斑。（影片截圖）
人妻持刀追斬丈夫，現場血跡斑斑。（影片截圖）

延伸閱讀：

13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕　揭悲慘身世惹社會關注

4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦　伴侶傷心受訪

文章授權轉載自《香港01》

丈夫 出軌 妹妹 虐殺 裸照

相關新聞

悲！24歲女墮歐洲「高薪招聘」陷阱淪性奴 陳屍夜店廁所內情超心酸

類似「KK園區」的騙案必須杜絕！歐洲國家摩爾多瓦1名24歲年輕母親，誤墮「高薪管理職位」招聘陷阱，遭誘騙到北塞浦路斯。她護照被沒收，被迫成為一家夜總會的「性奴」，數星期後被發現在廁所內上吊自殺身亡。據報道，該女子因欠債，疑因此被「高薪管理職位」吸引，詎料卻墮入騙局，並在遭受客人暴力對待數星期後，不堪受辱輕生。

丈夫出軌小姨子！人妻怒燒下體乘機追斬 血流滿地場面極嚇人

出軌已經離譜，偷食對象還要是自己小姨。巴西有人妻發現丈夫出軌證據，小三更是自己的親妹，丈夫手機上不單有曖昧訊息，甚至有她妹妹的裸照。人妻怒不可遏，向丈夫的下體點火，待對方忙於「撲火」再乘機追砍，丈夫在家中慌忙亂竄，鮮血灑落全屋地板，場面極為驚嚇，丈夫送院搶救，經治療後並無生命危險。人妻雖一度依謀殺未遂被逮捕，但最終丈夫不予追究而獲釋。

預約1人竟變6人入住「民宿慘變垃圾屋」 日老闆怒揭陸客惡行

日本大阪一位民宿老闆在23日（周日）在X平台上發文抱怨稱，他日前接到一筆來自中國大陸遊客的訂單，這名遊客在預訂時顯示只...

散步對到眼…退休師遭牛群撞飛、踩踏 直升機來不及搶救身亡

即使只是散步也要注意周遭安全！英國一名72歲退休化學教師日前與朋友散步時，被一群牛撞飛並遭到踩踏，最後被踢中頭部當場死亡。

拚流量惹議！網紅飛機上做起士蛋糕 航空業人士搖頭：比想像更髒

義大利料理部落客Rossi先前在社群媒體上分享了一段在飛機座位的餐桌上，製作起司蛋糕的影片。這段影片迅速在IG與TikTok上瘋傳，吸引大批網友注意，不僅讓網友驚嘆她的巧手，也引發了熱烈討論。

人獸強制愛？英國男子深夜「性侵母馬」 法官怒判立即監禁

英國去年發生一起詭異的性侵案，一名男子闖入一處馬廄，侵犯一匹母馬，導致該馬匹受到創傷，男子被判入獄。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。