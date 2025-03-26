丈夫出軌小姨子！人妻怒燒下體乘機追斬 血流滿地場面極嚇人

出軌已經離譜，偷食對象還要是自己小姨。巴西有人妻發現丈夫出軌證據，小三更是自己的親妹，丈夫手機上不單有曖昧訊息，甚至有她妹妹的裸照。人妻怒不可遏，向丈夫的下體點火，待對方忙於「撲火」再乘機追砍，丈夫在家中慌忙亂竄，鮮血灑落全屋地板，場面極為驚嚇，丈夫送院搶救，經治療後並無生命危險。人妻雖一度依謀殺未遂被逮捕，但最終丈夫不予追究而獲釋。

綜合外媒報道，居於巴西聖保羅（São Paulo）的人妻，在今年3月18日，揭發丈夫出軌，她發現丈夫用手機和小姨，即她的妹妹，互傳曖昧訊息，甚至見到妹妹的裸照，令人妻怒不可遏。怒燒下體再追斬報復

人妻憤而向丈夫下體淋丙酮再點火，丈夫痛楚萬分，急於撲滅火種之際，人妻再下一城，持刀追砍對方，受傷的丈夫在屋內四處急忙逃竄，弄得地下血跡班班，場面極為嚇人。

警方其後接報到場，將人妻依謀殺未遂逮捕，並將嚴重受傷的丈夫送往醫院治理，經急救後無生命危險。由於丈夫最終不予追究，人妻其後獲釋。

人妻持刀追斬丈夫，現場血跡斑斑。（影片截圖）

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文章授權轉載自《香港01》