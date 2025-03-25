預約1人竟變6人入住「民宿慘變垃圾屋」 日老闆怒揭陸客惡行

日本大阪一位民宿老闆在23日（周日）在X平台上發文抱怨稱，他日前接到一筆來自中國大陸遊客的訂單，這名遊客在預訂時顯示只有1人入住，結果卻有6人居住。這群遊客還把整個民宿房間弄成垃圾屋，房屋內部分設備受損，連玻璃杯也被帶走。

綜合民宿老闆山下拓馬敘述及其所附照片，訂單顯示一名上海客人透過Airbnb下單，預訂本月19-23日住宿，住房者只有1人，最後收費11萬日圓（約新台幣2.4萬元）。但老闆發現，這5日4夜裡根本不只1人居住，而是總共6人。

讓老闆更生氣的是，民宿房間在這群遊客退房後，滿地都是垃圾。老闆還說，桌子也被刮出花痕，甚至屋內的玻璃杯等東西也被帶走。

由照片可見，民宿廁所的地上散落著衛生紙等垃圾，牆壁上竟附著膠帶。洗手盤上則散亂地放著毛巾、刮鬍刀和使用過的化妝品等物品。

Airbnb事後向老闆表示對事件感到遺憾與抱歉，並稱已向涉事大陸遊客收取相關追加費用。老闆稱，經過這次事件後，未來會對預訂客人多做審核。

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文章授權轉載自《香港01》