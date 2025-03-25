快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

散步對到眼…退休師遭牛群撞飛、踩踏 直升機來不及搶救身亡

聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名退休教師散步時遭到一群牛隻攻擊。示意圖／ingimage
英國一名退休教師散步時遭到一群牛隻攻擊。示意圖／ingimage

即使只是散步也要注意周遭安全！英國一名72歲退休化學教師日前與朋友散步時，被一群牛撞飛並遭到踩踏，最後被踢中頭部當場死亡

根據《每日郵報》報導，同行的朋友表示，當時他們兩人走進一片田野後，發現有4頭母牛和小牛們擋在前方，通常牛隻和人類對到眼的話，牠們會把眼神移開並走掉，但是這群牛並沒有散去，反而走上前與兩人對峙。

朋友覺得不對勁，想換條路走，結果一轉身就聽到喧鬧聲，發現牛群朝他們衝過來，他隨即逃走並爬到一棵樹上，但教師就沒有這麼幸運，他被牛群撞倒，每次想移動就會被踩踏，而青光眼和膝蓋的關節炎更是阻礙了他逃跑，當他最後一次試著站起來時，牛隻一腳踢在他臉上。

直到朋友呼叫的救護直升機抵達，牛群才散開，然而為時已晚，醫護人員宣判他當場死亡。

死者女兒對此難以釋懷，表示父親很常在鄉間散步，也很享受其中，沒想到會發生這種事。目前調查仍在繼續中。

撞飛 教師 死亡 退休

延伸閱讀

凶狠程度不輸比特犬！12小時內遭愛犬襲擊2次 實境秀名人爆血退養

羊駝咬壞招牌 店員拳打腳踢教訓 犯眾怒丟了工作

「病貓看診情緒失控暴打獸醫」 他逃跑動作太熟練網笑：常被患者攻擊？

長頸鹿「自由脖擊」畫面曝！南京動物園1奇景引圍觀 網驚：擔心牠們的脖子

相關新聞

散步對到眼…退休師遭牛群撞飛、踩踏 直升機來不及搶救身亡

即使只是散步也要注意周遭安全！英國一名72歲退休化學教師日前與朋友散步時，被一群牛撞飛並遭到踩踏，最後被踢中頭部當場死亡。

人獸強制愛？英國男子深夜「性侵母馬」 法官怒判立即監禁

英國去年發生一起詭異的性侵案，一名男子闖入一處馬廄，侵犯一匹母馬，導致該馬匹受到創傷，男子被判入獄。

拚流量惹議！網紅飛機上做起士蛋糕 航空業人士搖頭：比想像更髒

義大利料理部落客Rossi先前在社群媒體上分享了一段在飛機座位的餐桌上，製作起司蛋糕的影片。這段影片迅速在IG與TikTok上瘋傳，吸引大批網友注意，不僅讓網友驚嘆她的巧手，也引發了熱烈討論。

人妻聯手小王殺夫灌水泥 女兒疑目睹分屍稱「爸爸在桶子裡」

印度日前發生一起驚悚命案，一名男子遭到妻子和小王聯手殺害，將遺體肢解後埋入水泥桶中試圖棄屍，被搬運工人意外發現，嚇得立刻報警，兩名犯嫌均承認罪刑。

兒童性虐「知情不報」也有罪！法國狼醫性侵300人震驚各界

為何30年來，勒史夸內的犯行從未被發現？事實上從他的犯案時序來看，周遭的人有很多次機會可以揭發他的犯行，並阻止傷害繼續發生。他的家人，尤其是妻子，其實早就知道他的癖好，親朋好友也多少感受到怪異之處而逐漸遠離他，然而整個家族沒有人認真追究。在2004年，他被查到在網路上購買未成年人性影像，留下了案底，然而醫療體系卻沒有更積極的作為，無視可能的風險讓他繼續執業、與病人接觸。

瞞著男友下海拍謎片！日本知性女大生為論文「獻身」：想知道有沒有快感

日本AV界再現話題新人！近期在日本某間大學就讀心理系的女大生小松本果，正在著手研究以「NTR」為主題的論文，為了解與不認識的男性發生親密行為時…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。