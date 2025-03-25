散步對到眼…退休師遭牛群撞飛、踩踏 直升機來不及搶救身亡
即使只是散步也要注意周遭安全！英國一名72歲退休化學教師日前與朋友散步時，被一群牛撞飛並遭到踩踏，最後被踢中頭部當場死亡。
根據《每日郵報》報導，同行的朋友表示，當時他們兩人走進一片田野後，發現有4頭母牛和小牛們擋在前方，通常牛隻和人類對到眼的話，牠們會把眼神移開並走掉，但是這群牛並沒有散去，反而走上前與兩人對峙。
朋友覺得不對勁，想換條路走，結果一轉身就聽到喧鬧聲，發現牛群朝他們衝過來，他隨即逃走並爬到一棵樹上，但教師就沒有這麼幸運，他被牛群撞倒，每次想移動就會被踩踏，而青光眼和膝蓋的關節炎更是阻礙了他逃跑，當他最後一次試著站起來時，牛隻一腳踢在他臉上。
直到朋友呼叫的救護直升機抵達，牛群才散開，然而為時已晚，醫護人員宣判他當場死亡。
死者女兒對此難以釋懷，表示父親很常在鄉間散步，也很享受其中，沒想到會發生這種事。目前調查仍在繼續中。
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