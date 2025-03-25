人獸強制愛？英國男子深夜「性侵母馬」 法官怒判立即監禁

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聯合新聞網／ 綜合報導
英國一名男子去年闖入馬廄性侵馬匹。示意圖／ingimage
英國一名男子去年闖入馬廄性侵馬匹。示意圖／ingimage

英國去年發生一起詭異的性侵案，一名男子闖入一處馬廄，侵犯一匹母馬，導致該馬匹受到創傷，男子被判入獄。

根據《每日郵報》報導，男子深夜溜進馬廄，以及半裸離開的畫面都被監視器拍了下來，甚至有拍到事發當下母馬深感痛苦並嘗試逃跑。

獸醫在為馬匹驗傷時，發現牠因「強行插入」受到內傷，男子被捕後也承認自已用手侵犯了該馬匹。

法官表示這種行為實屬虐待，對象還是一批沒有反抗能力的馬，而且男子為了避開監視器鏡頭，強制移動馬匹位置，明顯是蓄意犯案，「唯一適合的懲罰就是立即監禁」，最終男子被判20週有期徒刑。

男子的辯護律師表示，男子犯案後深感羞愧，並且因羞於向潛在雇主表明自己的犯行而失業至今，強調如果時間可以重來，他絕對不會再這樣做。

至於受傷的馬匹在獸醫的照護之下，目前已痊癒。

動物 性侵

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