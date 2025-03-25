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人妻聯手小王殺夫灌水泥 女兒疑目睹分屍稱「爸爸在桶子裡」

聯合新聞網／ 綜合報導
印度一名人妻聯手情夫殺害丈夫，分屍後灌水泥封桶。示意圖／ingimage
印度一名人妻聯手情夫殺害丈夫，分屍後灌水泥封桶。示意圖／ingimage

印度日前發生一起驚悚命案，一名男子遭到妻子和小王聯手殺害，將遺體肢解後埋入水泥桶中試圖棄屍，被搬運工人意外發現，嚇得立刻報警，兩名犯嫌均承認罪刑。

根據《NDTV》報導，印度一對夫妻2016年結婚，育有一女，然而妻子穆斯坎（Muskaan Rastogi）婚內出軌丈夫索拉布（Saurabh Rajput）的朋友薩希爾（Sahil Shukla），經過多方考量後，索拉布選擇不離婚，於2023年搬到倫敦工作，今年返回印度幫女兒慶生。

索拉布在倫敦的期間，染上毒癮的穆斯坎和薩希爾感情更加堅定，穆斯坎認為索拉布會阻止他們兩個吸毒，便早早開始謀劃，預先準備好藥物與刀，並用計讓薩希爾相信他們必須一起聯手殺死索拉布。

警方表示，兩人2月底曾動過一次手未能得逞，最後在3月時下藥將索拉布刺死，並將索拉布分屍成15塊，埋進水泥桶裡，隨後便出門旅遊。

由於房東要裝修屋子，等穆斯坎旅遊回來後，房東便派人清理房間，但是工人們扛不動水泥桶，一打開就被撲鼻惡臭嚇壞，立刻報警，然而警方到場時，穆斯坎早已逃回娘家。

穆斯坎向家人坦白，並在家人陪同下前往警局自首，對此索拉布的母親並不領情，認為穆斯坎的家人一定早就知道她做了什麼，並表示兩人的女兒曾說出「爸爸在桶子裡」的驚人發言，認為她可能有看到什麼不該看的。

對於女兒做出如此喪盡天良的事，穆斯坎夫婦認為女兒應該被絞死，「她已經失去生存的權利」。

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分屍案 小王 棄屍 毒品

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