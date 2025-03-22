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味噌湯有加料！顧客見「整隻老鼠屍」嚇壞 日本SUKIYA急道歉

香港01／ 撰文／成依華
日本網路近日熱傳一張「死老鼠泡在味噌湯」的照片，上傳圖片的網友稱1月底光顧鳥取市的連鎖餐廳SUKIYA（すき家）分店時，發現湯內出現老鼠屍體。味噌湯示意圖／ingimage
日本網路近日熱傳一張「死老鼠泡在味噌湯」的照片，上傳圖片的網友稱1月底光顧鳥取市的連鎖餐廳SUKIYA（すき家）分店時，發現湯內出現老鼠屍體。味噌湯示意圖／ingimage

日本網路近日熱傳一張「死老鼠泡在味噌湯」的照片，上傳圖片的網友稱1月底光顧鳥取市的連鎖餐廳SUKIYA（すき家）分店時，發現湯內出現老鼠屍體，日本SUKIYA在3月22日承認事件及道歉，稱事發後已下令有關分店關閉2天，採取解決措施及培訓員工，並指示全國分店要在供餐前徹底目視檢查產品狀況。

事件始於一名網友在SUKIYA鳥取南吉方店的Google評論頁面下留言，指1月到該店吃早餐時，看到一隻死老鼠在味噌湯內漂浮，指「再也沒胃口吃東西」，貼文並附上照片。

由於留言把光顧日期寫成「2028年1月21日」，讓其他網友質疑是否造假，甚至圖片會否是AI生成圖片，不過相片近日繼續在網絡熱傳，至3月22日，日本SUKIYA向傳媒承認事件及道歉。

據SUKIYA指，1月21日一名顧客報告指在味噌湯中發現異物。該公司講述在分店把食材放入碗中，準備食物時，其中一個碗內可能出現老鼠，由於員工未目視檢查，因此把這份餐點端給顧客。該公司強調沒有向該客戶提供其他具有類似污染風險的食品。

SUKIYA又指，該分店在事後暫時關閉，採取解決措施，包括解決可能導致「異物」混入建築物裂縫問題，並對員工展開衛生管理培訓，分店在事件發生2天後重新營業，並決定每季檢查店內是否有裂縫。

該公司並再次指示全國所有分店在供餐前徹底目視檢查產品狀況。

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文章授權轉載自《香港01》

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