快訊

普亭堅決不退4烏占領區可能原因曝 俄官員：寫入憲法下不了台

被家寧媽控告違反個資法、妨害名譽 Andy老師現身警局作筆錄：謝謝關心

彰化3小姊弟闖紅燈遭撞2死 檢起訴無照七旬翁「未禮讓」

聽新聞
0:00 / 0:00

拚流量惹議！網紅飛機上做起士蛋糕 航空業人士搖頭：比想像更髒

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網紅在飛機機艙內做蛋糕拚流量引發爭議。飛機客艙示意圖。 圖／Ingimage
一名網紅在飛機機艙內做蛋糕拚流量引發爭議。飛機客艙示意圖。 圖／Ingimage

義大利料理部落客Rossi先前在社群媒體分享了一段影片，是她在飛機座位的餐桌上製作起司蛋糕的過程。這段影片迅速在IGTikTok上瘋傳，吸引大批網友注意，不僅讓網友驚嘆她的巧手，也引發了熱烈討論。

從影片內容可見，Rossi先將餅乾壓碎鋪底，加入類似奶油與蜂蜜混合攪拌，接著塗上一層奶油乳酪與糖的混合物，最後再淋上果醬並脫模，一個簡單版的起司蛋糕就此完成。儘管飛機空間狹小，她仍熟練地完成甜點，甚至還表示，飛行時氣壓較低，能讓蛋糕口感更為濃郁。她的創意讓許多網友留言稱讚，認為這是打發漫長飛行時間的好方法。

但也有不少人對此舉動提出批評。部分評論認為機上製作甜點不衛生，甚至有機艙服務員留言表示：「這種行為不可取，請大家自重。」還有網友指責她只是為了吸引流量，並強調「有些事要看場合，這不是做蛋糕的地方。」此外，過去也曾有旅客在機上揉麵團發酵，引發衛生爭議，因此許多人擔心這類行為可能影響機艙環境與其他乘客的觀感。

對於「弄髒機艙」的指控，Rossi澄清，她與同行友人享用蛋糕後已仔細清理桌面。然而，仍有航空業內人士爆料稱，機艙衛生狀況可能比她想像的更差，或許在動手前應三思。

@foodfede

This cake ✈️✨️ #plane #flight #cake #cookingonflights

♬ Messy - Lola Young

料理 機艙 甜點 網紅

延伸閱讀

日本公園乾淨又安全卻沒靈魂？遊具單一規則多 專家點出隱憂

新鮮不是絕對好！專家推薦8加工食品 健康、便利更適合現代人

日學校午餐免費化惹議！家長怨品質下滑 孩子吃不飽開銷反增

疫情時加重稅未改善設施！京都觀光政策挨批 專家建言：應仿效國際

相關新聞

散步對到眼…退休師遭牛群撞飛、踩踏 直升機來不及搶救身亡

即使只是散步也要注意周遭安全！英國一名72歲退休化學教師日前與朋友散步時，被一群牛撞飛並遭到踩踏，最後被踢中頭部當場死亡。

人獸強制愛？英國男子深夜「性侵母馬」 法官怒判立即監禁

英國去年發生一起詭異的性侵案，一名男子闖入一處馬廄，侵犯一匹母馬，導致該馬匹受到創傷，男子被判入獄。

拚流量惹議！網紅飛機上做起士蛋糕 航空業人士搖頭：比想像更髒

義大利料理部落客Rossi先前在社群媒體上分享了一段在飛機座位的餐桌上，製作起司蛋糕的影片。這段影片迅速在IG與TikTok上瘋傳，吸引大批網友注意，不僅讓網友驚嘆她的巧手，也引發了熱烈討論。

人妻聯手小王殺夫灌水泥 女兒疑目睹分屍稱「爸爸在桶子裡」

印度日前發生一起驚悚命案，一名男子遭到妻子和小王聯手殺害，將遺體肢解後埋入水泥桶中試圖棄屍，被搬運工人意外發現，嚇得立刻報警，兩名犯嫌均承認罪刑。

兒童性虐「知情不報」也有罪！法國狼醫性侵300人震驚各界

為何30年來，勒史夸內的犯行從未被發現？事實上從他的犯案時序來看，周遭的人有很多次機會可以揭發他的犯行，並阻止傷害繼續發生。他的家人，尤其是妻子，其實早就知道他的癖好，親朋好友也多少感受到怪異之處而逐漸遠離他，然而整個家族沒有人認真追究。在2004年，他被查到在網路上購買未成年人性影像，留下了案底，然而醫療體系卻沒有更積極的作為，無視可能的風險讓他繼續執業、與病人接觸。

瞞著男友下海拍謎片！日本知性女大生為論文「獻身」：想知道有沒有快感

日本AV界再現話題新人！近期在日本某間大學就讀心理系的女大生小松本果，正在著手研究以「NTR」為主題的論文，為了解與不認識的男性發生親密行為時…

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。