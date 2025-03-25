拚流量惹議！網紅飛機上做起士蛋糕 航空業人士搖頭：比想像更髒

義大利料理部落客Rossi先前在社群媒體分享了一段影片，是她在飛機座位的餐桌上製作起司蛋糕的過程。這段影片迅速在IG與TikTok上瘋傳，吸引大批網友注意，不僅讓網友驚嘆她的巧手，也引發了熱烈討論。

從影片內容可見，Rossi先將餅乾壓碎鋪底，加入類似奶油與蜂蜜混合攪拌，接著塗上一層奶油乳酪與糖的混合物，最後再淋上果醬並脫模，一個簡單版的起司蛋糕就此完成。儘管飛機空間狹小，她仍熟練地完成甜點，甚至還表示，飛行時氣壓較低，能讓蛋糕口感更為濃郁。她的創意讓許多網友留言稱讚，認為這是打發漫長飛行時間的好方法。

但也有不少人對此舉動提出批評。部分評論認為機上製作甜點不衛生，甚至有機艙服務員留言表示：「這種行為不可取，請大家自重。」還有網友指責她只是為了吸引流量，並強調「有些事要看場合，這不是做蛋糕的地方。」此外，過去也曾有旅客在機上揉麵團發酵，引發衛生爭議，因此許多人擔心這類行為可能影響機艙環境與其他乘客的觀感。

對於「弄髒機艙」的指控，Rossi澄清，她與同行友人享用蛋糕後已仔細清理桌面。然而，仍有航空業內人士爆料稱，機艙衛生狀況可能比她想像的更差，或許在動手前應三思。