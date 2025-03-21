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狼父性侵15歲繼女…妻怒提離婚慘遭槍殺 頭腹大量出血不治

香港01／ 撰文：桃樂斯
泰國發生槍殺妻子案。當地有男子被指性侵15歲繼女，妻子發現後提出離婚，兩人爭執期間男子被惹怒，竟朝妻子開槍，令對方頭腹大量出血，搶救後仍傷重不治。示意圖/AI生成
泰國發生槍殺妻子案。當地有男子被指性侵15歲繼女，妻子發現後提出離婚，兩人爭執期間男子被惹怒，竟朝妻子開槍，令對方頭腹大量出血，搶救後仍傷重不治。示意圖/AI生成

泰國發生槍殺妻子案。當地有男子被指性侵15歲繼女，妻子發現後提出離婚，兩人爭執期間男子被惹怒，竟朝妻子開槍，令對方頭腹大量出血，搶救後仍傷重不治。案發後他駕車逃離現場，及後又主動聯絡警方自首，先是否認曾性侵繼女，又強調真正犯人為另一名的青少年，至於槍殺妻子是因為對方不忠，且不斷要求離婚。男子目前面臨《謀殺未遂罪》，若罪成可被判處死刑、終身監禁或長達15至20年監禁；當地警方正就事件作進一步調查。

泰國媒體報道，事發於3月13日凌晨約12時30分，曼谷中部的北欖府（Samut Prakan）發生1宗槍擊案。當地1名34歲女子拉蒂亞（Rattiya Saeng-in）和42歲丈夫查瓦席特（Chaiwasit Kaewphakdee）結婚多年，兩人育有一名10歲的兒子；另外15歲的女兒則是拉蒂亞與前夫所生。

一家四口原本居住在查瓦席特、位於帕沙沒則滴縣（Phra Samut Chedi）的家，不過拉蒂亞後來搬回位於曼谷住處，並擔任外賣員，2個孩子則繼續和查瓦席特同住。直至近日15歲的女兒需要到曼谷念書，當有機會和母親獨處時，才告知對方自己曾遭繼父多次性侵。

拉蒂亞得知消息並和姐姐商討後，決定對丈夫採取法律訴訟，並向查瓦席特提出離婚，但遭到對方拒絕，查瓦席特更否認性侵繼女一事。兩人爭執期間，查瓦席特一怒之下，竟然朝拉蒂亞開槍，導致她頭部、腹部受嚴重槍傷，雖然被送往醫院進行CPR（心肺復甦術）搶救，但仍因失血過多，在30分鐘後傷重不治。

拉蒂亞69歲的母親阿帕（Apa）表示，查瓦席特事發時當著2個孩子面前，向女兒開槍，之後則騎一輛電單車，帶女兒逃離現場。警方後來於距離事發地點300米找到被棄置的電單車，追查下發現他更換另一輛黑色皮卡車，並前往其家鄉四色菊府（Sisaket）。

查瓦席特之後主動聯絡警方自首，不過他就否認曾經性侵繼女，強調真正的犯人是另外一名來自四色菊府的青少年，至於槍殺妻子是因為對方不忠，且不斷要求離婚。查瓦席特目前面臨《謀殺未遂罪》，根據泰國刑法第288條規定，若然罪成可被判處死刑、終身監禁或長達15至20年監禁；當地警方目前正就事件作進一步調查。

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文章授權轉載自《香港01》

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