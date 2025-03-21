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惡意散播性病 德州清潔工在水瓶撒尿害13人染病

聯合新聞網／ 綜合報導
迪亞茲在水瓶中摻入尿液，刻意傳播性病。示意圖，非當事人。圖／ingimage
迪亞茲在水瓶中摻入尿液，刻意傳播性病。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國德州2022年時發生一起駭人的性病惡意傳播事件，一名清潔工在醫療大樓內的水瓶和飲水機中撒尿，導致13名女性感染皰疹和A型肝炎。不過事件發生後，這名清潔工只被輕判6年，還可能在服刑3年後於今年假釋，引發受害者不滿。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起案件發生在2022年，地點位於德州休士頓一處醫療大樓。當時一名受害女性發現自己水瓶裡的水喝起來有酸味，而且呈現奇怪的黃色，於是決定偷裝攝影機，想要查明真相。

沒想到攝影機果然揭露令人作嘔的真相。原來飲用水之所以會有異味，是52歲的清潔工迪亞茲（Lucio Catarino Diaz）造成的。他在下班後，趁辦公室沒有人時，打開受害者的水瓶，不只把生殖器伸入瓶內撒尿，還刻意傾斜瓶身，讓生殖器泡在水裡。

警方介入調查後，發現女子並非唯一的受害者。許多女員工在喝了飲水機或水瓶的水後，陸續被診斷出患有皰疹和A型肝炎，受害者至少有13人。

警方質問迪亞茲時，他毫無悔意，直接坦承自己帶有「惡意」，並表示自己本來就「有病」。部分受害者已向迪亞茲及其雇主提起訴訟，要求超過100萬美元（約台幣3200萬元）賠償金。

雖然迪亞茲的行徑令人髮指，但他只被判處6年徒刑，且不需要登記為性犯罪者。由於他已經服刑2年，因此最快只需再坐牢1年就能申請假釋。

皰疹是一種終生無法根治的病毒感染，A型肝炎則可能導致嚴重的肝功能衰竭。這項判決讓受害者及社會大眾十分不滿，認為判刑太輕，不只不足以讓迪亞茲悔改，也沒有為受害者討回公道。

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