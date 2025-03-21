不滿對方霸凌兒子 美國狠媽衝上校車與兒女三人圍毆14歲少年

美國印第安納州日前發生一起暴力事件，一名學生的媽媽帶著小孩衝上校車，對一名14歲的男學生大打出手。女子後來辯稱，之所以出手打人，是因對方多次霸凌自己的兒子，她為了替兒子出氣，才會決定自己出面「以暴制暴」。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，這起事件發生在3月6日。當天36歲的漢茲（Latea Hentz）得知13歲的兒子被同學霸凌，氣得帶17歲的女兒與兒子一起闖進校車，三人一起圍毆施暴的14歲少年。

校車的監視器記錄下整個犯案過程，圍觀學生拍攝的影片也隨即在網路上瘋傳。影片中可以聽見校車司機試圖阻止漢茲，但她不但不予理會，還對司機大喊：「你報警啊，我才不在乎呢！」

目擊學生表示，漢茲大吼「打爆他！」三人一擁而上，對疑似霸凌的少年拳打腳踢。校車上的其他學生嚇得放聲尖叫，還有不少人拜託他們住手，但三人卻沒有停手的意思。

漢茲事後向警方供稱，兒子一直以來被該名少年霸凌，事發前一天甚至還被對方掌摑，但受害少年卻有不同說法。受害少年表示，漢茲的兒子才是霸凌者，經常對他發表種族歧視言論，讓他倍感壓力。

受害少年因三人的攻擊受到重傷，不但鼻樑骨折，左眼也嚴重瘀青紅腫。

警方最初以輕罪起訴漢茲，包含攻擊罪、擾亂秩序、恐嚇及非法闖入。不過，本週二（18日）檢方將罪名提升為四項重罪，包含非法監禁、導致中度傷害的攻擊罪、恐嚇罪與非法侵入。不僅漢茲遭到起訴，她的兩名子女也將面臨相關法律責任，目前警方仍在進一步調查。