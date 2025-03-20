影／中樂透秒飛巴黎狂掃精品 她竟陷低潮：愈買愈空虛

財富能帶來真正的快樂嗎？美國紐約一名年紀輕輕就中獎的樂透贏家，近期分享了自己的心路歷程。不過她所說的可能會打破許多的人幻想，因為她認為中獎不只沒有帶來快樂，反而讓她感覺更空虛。

據《紐約郵報》（New York Post）報導，莫斯利（Alyssa Mosley）20幾歲就中了樂透，本來以為自己會因為中獎「從此過著幸福快樂的日子」，沒想到突如其來的財富不但沒有帶來幸福，還讓她陷入一陣心理低潮。

莫斯利近期在社群媒體上分享，剛中獎時，她立刻飛去巴黎，買了一堆香奈兒（Chanel）和迪奧（Dior）的精品。她回憶自己在法國的那兩週，每天都在瘋狂購物，但就算每天買新包包、新衣服、新鞋子，「我還是不快樂」。

莫斯利坦承，自己買得愈多，就覺得愈空虛。到最後她甚至因為感覺太空虛，還提早結束度假回國。雖然她沒有透露自己的中獎金額，但她表示，當初那筆錢夠她一輩子不工作，只要去做有興趣的事就好。

莫斯利表示，如果沒有認識自己，即使有錢也不會真正快樂。現在的她透過心理諮商和基督信仰，覺得身心愈來愈健康滿足，這是金錢沒辦法帶給她的。

其實像莫斯利這樣的中獎者不是第一個。1988年，20歲的桑默斯（Jay Sommers）抱回500萬美元（約新台幣1.6億元），但現在他卻覺得那筆錢毀了他的人生。

原來當初桑默斯拿這些錢去賽車，這筆錢早就被他揮霍殆盡，還得拿來打官司。現在的他是一名的修船技師，過著朝九晚五工作的日子。

另一名來自英國的樂透得主貝福德（Gillian Bayford）當初贏得1.875億英鎊（約新台幣75億元），沒想到這筆錢卻造成家庭失和。她的家人開始跟她爭奪這筆錢，丈夫也為了爭產導致婚姻破裂，兩人在中獎一年多後就離婚了。