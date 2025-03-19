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為拍SM成人影片玩出人命 情色網紅面臨謀殺指控

聯合新聞網／ 綜合報導
男子付錢要求情色網紅共拍SM性愛片，結果卻因此喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage
男子付錢要求情色網紅共拍SM性愛片，結果卻因此喪命。示意圖，非當事人。圖／ingimage

美國加州近日發生一起離奇命案，一名OnlyFans成人網紅受粉絲之託，一起拍攝性虐待題材的成人影片，沒想到過程中不小心纏裹對方頭部太緊，導致男子窒息死亡，而網紅也面臨二級謀殺指控。

根據《聖地牙哥聯合論壇報》（The San Diego Union-Tribune）報導，31歲的OnlyFans網紅瑞拉斯丹（Michaela Brashaye Rylaarsdam），在55歲男子戴爾（Michael Dale）邀請之下，去到男子位於加州的住處拍攝。

據了解，瑞拉斯丹之前並沒有嘗試過BDSM（綁縛與調教式性虐待）的經驗，不過戴爾要求她用保鮮膜和膠帶包裹自己全身，還要瑞拉斯丹用膠水把一雙女用長靴固定在自己腳上。拍攝若順利完成，戴爾便會給瑞拉斯丹1.1萬美元（約新台幣35萬元）報酬。不過戴爾恐怕也想不到，自己會在拍攝過程中喪命。

調查人員從拍攝的影片中發現，戴爾的嘴巴被封住，頭部被保鮮膜層層包裹，最後還套上塑膠袋並黏上膠帶，才會讓他沒辦法呼吸。瑞拉斯丹就在戴爾旁邊進行性行為，過程長達8分鐘。

由於戴爾的雙手雙腳也都被緊緊綁住，他完全無法自行脫困，等到瑞拉斯丹察覺異狀時早就為時已晚。即使瑞拉斯丹趕緊替他CPR並報警，戴爾仍在送醫後被判定腦死，並在數日後拔管離世。

驗屍報告顯示，戴爾死於「腦部缺氧」，法醫認定死因與束縛行為直接相關。瑞拉斯丹的律師辯稱，當天的行為是「雙方自願參與的性活動」，瑞拉斯丹從來沒想到會造成致命的結果。她於上個月遭到逮捕，並被控二級謀殺，目前不得保釋，將等候進一步開庭審判。

命案 網紅 美國

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