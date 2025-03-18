烏龍死訊！全場為他默哀1分鐘嚇壞妻 當事人傻了：完全不知道

日前在保加利亞亦發生了一宗誤傳死訊的事件！保加利亞甲組聯賽周日（16日）出現了一個大烏龍，球會艾達（Arda Kardzhali）以為前球員加捷夫（Petko Ganchev）離世，在對索菲亞利夫斯基（Levski Sofia）賽前為他默哀。其後艾達發現加捷夫仍健在，在社交媒體上致歉，並祝加捷夫身體健康，長命百歲。

在當地時間周日的保甲聯賽，艾達主場對索菲亞利夫斯基，賽前有默哀儀式，主隊表示要悼念剛去世的前球員加捷夫。雙方球員圍在中圈靜默1分鐘，現場球迷亦有參與。默哀完成後，比賽如常開始。

Šta rade Bugari... Održali su majstori minut ćutanja za bivšeg igrača Petka Gancheva koji je živ, pa im se javio na poluvremenu. To ni #CrnogorskiFudbal nije uspio... pic.twitter.com/6DqeSV3Flw — CGsport.me (@cgsportme) 2025年3月17日

大約60分鐘後，艾達在球會的社交媒體撰文致歉，因為加捷夫原來健在。球會的聲明稱：「艾達的管理層要向前球員加捷夫及其親屬道歉，球會收到誤傳他死訊的消息。我們祝加捷夫長命百歲，身體健康，好好享受艾達的成就。」該場比賽最後踢成1：1。

被誤傳死訊的加捷夫其後接受當地電視台訪問，表示遲了點回家，沒有看到默哀儀式的直播，但這次誤傳死訊就嚇壞了他的妻子。

78歲的加捷夫說：「我從不會錯過一場艾達的電視直播比賽，但這次我因為有事忙，遲了10分鐘才開始看。那時我駕車回家，我的手機已經不停響，但我正在駕駛，無法接聽。我走進花園，太太淚流滿面地迎接我。她說：『Petko！Petko！他們在電視上宣布你死了！』我完全不明白她在說什麼，也不知發生什麼事！」

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文章授權轉載自《香港01》