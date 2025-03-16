快訊

舊制退休金較優？他新舊制年資各半 試算結果差很大

NBA／巴特勒飆罕見壓哨外線 勇士退尼克奪7連勝送柯爾大禮

高纖有利腸道健康 紅棗可作鮮果食用其維生素C含量高

結婚第2天妻子突「生小孩」 夫傻眼拒認：沒碰過她

香港01／ 撰文／布萊恩
懷孕示意圖。 圖／ingimage
懷孕示意圖。 圖／ingimage

結婚第二天就生下孩子，是「喜事」還是「帽事（『帽』字有戴綠帽之意，暗指另一半可能出軌）」？印度北方邦發生1件離奇事件，1對新人近日舉行一連2天婚禮，詎料完結後第2天新娘就送醫院生下1名孩子，讓新郎一家大感震驚。

新郎堅稱沒與新娘發生過性關係，孩子與他無關，新郎家人亦指摘新娘隱瞞懷孕，又表明不接納新娘進入家門，並要求歸還所有禮物和財產；新娘一家則稱新郎和新娘在結婚前已經見面發生性關係，指摘新郎家收受嫁妝卻拋棄新娘，聲言會採取法律行動。最後事件鬧上村莊理事會，結局慘澹。

綜合外媒報導，該對新人於2月24日在印度北方邦賈斯拉村（Jasra village）舉行隆重婚禮，當時新娘家人熱烈歡迎新郎；第2天新娘被送到老爺奶奶（新郎父母）家，新郎全家都歡呼雀躍，親戚、賓客、鄰居聚集一起，進行傳統儀式。

婚禮完結後第2天，即2月26日早上，新娘一早起床為新郎家人奉茶，氣氛依然融洽，然而到了晚上，新娘開始腹痛痛苦尖叫哭泣，新郎家人驚慌失措，趕緊把新娘送醫院檢查。沒想到檢查發現，新娘原來是懷了，並且當場生下1名孩子，過程不到2小時。

新婚「添丁」本來是喜慶事，惟這家庭不僅沒有因此歡樂，反而「劍拔弩張」。新郎和老爺奶奶得知消息十分震驚，怒斥新娘父母隱瞞新娘懷孕，要求給出合理解。

新郎堅稱孩子不是他的

新娘一方則聲稱這樁婚事早在2024年5月訂下，新郎和新娘結婚前已有接觸並保持「聯繫」，聲稱新郎就是小孩的父親。不過新郎否認，指婚事是4個月前，即2024年10月才訂下，明言現在不會接受這孩子，要求調查清楚。

新郎新娘爭執互指採取法律行動

新郎一家也拒絕接受新娘進入家門，又要求歸還婚姻期間交換的所有禮物和財產，警告如果不歸還財物，將採取法律行動。新娘家人則指責新郎一家收受嫁妝卻拋棄他們女兒，反擊指如果新郎一家拒絕讓女兒入門，會採取法律行動。新娘家人又說，會自己養育孩子，但孩子仍要跟隨新郎姓氏，「如果他（新郎）不接受她（孩子），她就會死」。

雙方爭拗升級下，村莊召開了理事會會議討論，最終新娘帶着孩子回到娘家，下場慘澹。

延伸閱讀：

婚禮播新娘激情偷食影片！全場賓客驚呆　新郎報復出軌反惹網民鬧

新娘前男友傳短訊　新郎疑戴綠帽嬲爆踢懷孕新娘兼退婚　真相是…

文章授權轉載自《香港01》

出軌 結婚

延伸閱讀

把京都寫進台北！時藝集團餐旅長王琦玉首部小說《北山時雨》發表 樂埔町化身小說場景

章子怡被疑整過頭！透視裝美胸全露　臉頰僵硬照瘋傳　

搭捷運老翁拒讓位嗆「位子要給別人」…孕媽氣哭：椅子你買的？

台大新進住院醫師得先驗孕？台大醫院：健檢得照X光

相關新聞

結婚第2天妻子突「生小孩」 夫傻眼拒認：沒碰過她

結婚第二天就生下孩子，是「喜事」還是「帽事（『帽』字有戴綠帽之意，暗指另一半可能出軌）」？印度北方邦發生1件離奇事件，1對新人近日舉行一連2天婚禮，詎料完結後第2天新娘就送醫院生下1名孩子，讓新郎一家大感震驚。

不滿男童「沒有讓路」！6旬男爆怒掌摑10歲兒童 判刑結果出爐

不被讓路就發怒傷人？新加坡1名60歲男子搭乘升降機下樓，因不滿升降機（電梯）外的1名10歲男童沒有讓路，於是厲聲質問男童為何不讓路。之後男子更因對男童的反應感不滿，打了男童一巴掌。近日男子被控蓄意傷害兒童，遭判處罰款4000新加坡元（約新台幣98814元）。

宛如恐怖電影！遭繼母囚禁21年 男子放火燒自宅終於重獲自由

美國康乃狄克州驚爆一起家暴虐待案，一名男子從11歲時起就被繼母囚禁長達20多年，一直到今年2月縱火燒家，才終於逃離這場人間煉獄。警方形容，這起案件「宛如恐怖電影情節」，繼母殘忍的行徑令人髮指。

性侵犯死後被毀屍 德州殯葬業者割下生殖器塞嘴羞辱

美國德州一間殯儀館近日傳出駭人案件，一名女防腐師在處理屍體時，竟然毀損屍體，將死者的生殖器割下後塞進死者嘴巴。據悉女防腐師疑似是得知死者生前是名性侵犯，於是執行「私刑正義」憤而動手。

玩笑開大了…男檳城機場稱朋友行李有炸彈 惹禍上身遭逮判決出爐

馬來西亞一名男子被控在檳城國際機場登機報到櫃台謊稱朋友行李藏有炸彈，結果惹禍上身遭逮，大馬法院今天判處馬幣100令吉（新...

「搶袋熊寶寶」美網紅離境 澳總理開酸：建議抱走小鱷魚試試

一名美國女網紅日前在澳洲拍下從焦急的袋熊媽媽身邊搶走寶寶的影片，此舉激怒許多澳洲民眾，坎培拉當局表示這位網紅今天已搭機離...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。