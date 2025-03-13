影／餓死三隻小豬是藝術嗎？ 智利藝術家作品挨轟冷血

智利一名藝術家埃瓦瑞斯提（Marco Evaristti）因為其極具爭議性的藝術展而飽受批評。他在展覽中展示三隻活生生的小豬，想藉由活活餓死這三隻小豬，使社會關注丹麥畜牧業的動物虐待議題。雖然他的出發點立意良善，但殘忍的方式卻引發動保團體和民眾不滿。

據ODDITYCENTRAL報導，這場展覽於今（2025）年2月28日，位在哥本哈根的肉品加工區舉行。埃瓦瑞斯提刻意選擇屠宰場當作展覽地點，將三隻小豬關在用兩台購物車組裝的籠子裡。小豬的四周則掛滿了被屠宰的豬隻照片和丹麥國旗，而且沒有食物可以吃。

這項展覽的名字叫作「現在你在乎了嗎？（And Now You Care?）」，埃瓦瑞斯提只打算給小豬喝水，不給牠們東西吃，讓牠們活活餓死，藉此控訴丹麥惡劣的動物飼養環境。埃瓦瑞斯提表示，丹麥是全球最大的豬肉出口國之一，每年都有數萬豬隻因生存環境太過惡劣而死亡，但社會卻視而不見。他表示：「我要叫醒丹麥社會，讓他們正視這個問題。」

不過展覽開幕隔天，小豬就被動保人士「綁架」劫走。當天清潔人員在整理展場時，有幾名動保人士進來查看小豬的狀況。清潔人員供稱，他去上廁所再回來時，小豬和動保人士就都不見蹤影。

Sanat, Provokasyon ve Etik: Marco Evaristti’nin Tartışmalı Sergisi



Danimarka’da yaşayan Şilili sanatçı Marco Evaristti, sanat aracılığıyla toplumsal meseleleri gündeme getiren provokatif çalışmalarıyla tanınan bir isim. Son olarak, Danimarka’daki endüstriyel domuz… pic.twitter.com/KW2Ii4gQna — tayfun poyraz (@tayfunpoyraz351) 2025年3月6日

埃瓦瑞斯提隨即報警，不過警方尚未逮捕任何人。由於「展覽品」被偷，埃瓦瑞斯提只好在3月4日宣布要提前關展。他直言，失去了挨餓的小豬，這場展覽也就沒有看頭了。

雖然許多動保組織認同這場展覽的訴求，但他們卻不認同埃瓦瑞斯提的做法。有動保人士甚至痛斥埃瓦瑞斯提，批評他是「變態藝術家」。針對這起事件，丹麥世界動物保護組織（World Animal Protection）總監布克哈夫（Gitte Buchhave）也在新聞稿表示，雖然組織理解他要傳達的訊息，卻無法認可他的做法。布克哈夫強調，「以另一種形式的虐待來抗議虐待，是不能接受的。」