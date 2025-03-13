5歲童學騎腳踏車…竟意外撞死87歲老婦 父險付690萬賠償金

義大利米蘭日前發生一起離奇悲劇。一名5歲男童在學習騎腳踏車時，不慎撞倒87歲老婦，導致對方重摔後傷重不治。這起案件使得男童的父親面臨過失致死罪的罪名，甚至差點必須賠償20萬歐元（約新台幣690萬元）。不過最後法官裁定男童的父親不需負刑事責任，全案就此告結。

據《每日郵報》（Daily Mail）報導，這起事件發生在2023年。當年5歲的男童在公園學騎腳踏車，第一次嘗試拿掉輔助輪騎車。不過當時男童還沒有熟悉騎車技巧，一時操控不當，意外撞上87歲老婦，婦人則在遭到撞擊後失去平衡摔倒，導致頭部撞擊地面受傷。

據當地媒體ANSA報導，事發當下，男童的父親雖然在一旁陪同，但意外發生得太突然，讓他來不及反應。儘管男童的騎乘速度不快，婦人的傷勢看起來也沒有很嚴重，但她在送醫後病情急轉直下，最終傷重不治身亡。

檢察官根據義大利法律，認為父親可能涉及 「過失致死罪」，因為該國法律規定，對於有義務防止的事件，若未加以阻止，則視同導致該事件發生。因此男童的父親若被判有罪，便有可能要支付20 萬歐元（約新台幣690萬元） 的賠償金。

然而，米蘭的調查法官伊安內利（Luigi Iannelli）近日裁定，這起意外無法預測也無法避免，認為男童的父親不應負任何刑責。法院最後也宣判男童父親無罪，就此正式結案。