吃得愈多流量愈多！ 24歲TikTok網紅慘遭「活活胖死」

現今不少網紅以「吃播」聞名，利用咀嚼大量食物的畫面，吸引觀眾點閱，不過，若食用過量的食物，除了容易肥胖之外，也可能造成口腔功能受損。近日，土耳其一位美食直播主庫爾圖爾（Efecan Kultur），因長期暴飲暴食，最終不幸身亡，得年24歲。

根據「太陽報」報導，24歲的直播主庫爾圖爾（Efecan Kultur）在TikTok上累積超過15萬名粉絲，他以「吃播」聞名，平時喜歡分享自己吃飯的畫面，並在線上和粉絲聊天。

由於他天天攝入過量的食物，導致健康狀況亮起紅燈，去年（2024年）12月，庫爾圖爾突然無法站立、呼吸困難，甚至在身體多處出現不明瘀青。

儘管住院接受治療，庫爾圖爾的身體狀況依然不見好轉，後續他多臥病在床，無法順利起身，約莫與病痛糾纏3個月，他在本月7日因肥胖引起之併發症，不幸離世。

對此，土耳其政府也向青少年積極宣導，對「吃播」這項表演做出示警；同時也著手制定相關政策，研擬禁止16歲以下未成年人使用社群媒體，避免因跟風網路行為造成憾事發生。