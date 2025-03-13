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不要隨便親小孩！2歲寶寶被唇皰疹患者親吻 左眼破洞失明

聯合新聞網／ 綜合報導
一名寶寶因被親吻感染HSV。示意圖／ingimage
一名寶寶因被親吻感染HSV。示意圖／ingimage

許多父母討厭外人隨意碰觸小孩是有原因的！國外一名2歲男童疑似被親吻眼睛周遭，結果感染病毒失明，他的父母正想盡辦法幫他恢復視力。

根據《地鐵報》報導，國外一名2歲寶寶去年感染了單純疱疹病毒（HSV），導致左眼裡長了發熱性皰疹，對他的角膜造成嚴重傷害，他失去左眼的知覺、什麼都看不見，這代表大腦停止向眼睛發送訊號，後來眼球的潤滑液蒸發，寶寶的左眼開始變乾，出現一個4毫米的洞。

為了拯救眼睛，這名僅2歲的寶寶進行「羊膜移植手術」以修補角膜，並將眼瞼縫合，今年4月準備動另一場手術，將腿部的神經轉移到眼睛，讓眼球和大腦恢復連結，若成功就有資格接受角膜移植，恢復視力。

他的父母對於孩子感染HSV感到不可置信，也非常擔心病毒會擴散到寶寶的另一隻眼睛或大腦。經檢驗父母雙方體內都沒有皰疹病毒，醫生認為，最有可能是某個口腔內患有皰疹的人親了寶寶的眼睛周圍，導致孩子受到感染。

人類一旦感染HSV，該病毒就會永遠存在在人體內，但通常都是潛伏狀態，根據《每日郵報》報導，HSV引起的唇皰疹很常見，而且可以自行消退，通常不需要擔心，但是由於嬰兒的免疫系統尚未發育完全，感染HSV對可能會影響重要器官，導致癲癇甚至死亡，因此患有唇皰疹的成人不應親吻嬰兒，也要注意手部衛生，減少病毒傳播的機會。

失明 手術 病毒

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