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她開車睡著連人帶車摔進水溝 受困6天靠1物吸水幸運存活

聯合報／ 編譯徐榆涵／即時報導
美國印第安那州41歲女子卡賽兒，連人帶車摔進水溝受困6天，最終靠著身穿的帽T吸取水分喝水，才得以存活到獲救。圖取自wbaltv影片
美國印第安那州41歲女子卡賽兒，連人帶車摔進水溝受困6天，最終靠著身穿的帽T吸取水分喝水，才得以存活到獲救。圖取自wbaltv影片

美國印第安那州一名女子日前開車到一半突然睡著，結果連人帶車摔進水溝受困6天，最終靠著身穿的帽T吸取水分喝水，才得以存活到獲救。

紐約郵報等報導，41歲女子卡賽兒（Brieonna Cassell）5日被家人通報失蹤，11日才被尋獲受困在一輛卡在水溝裡的福特金牛座車內，車體部分浸沒在河床中，從路面上根本看不見。

卡賽兒的父親德爾瑪（Delmar Caldwell）表示，卡賽兒開車時不小心睡著，把整輛車都開進水溝裡，她的雙腿與手腕嚴重受傷，完全受困車內，手機還掉到副駕駛座，而且沒電了，她痛苦不堪，大聲呼救，但路面的汽車根本沒有發現她，「她能夠活下來的唯一方法，就是把帽T浸到水裡，然後吸上面的水。」

卡賽兒的母親直言，女兒盡了一切努力活下去，很高興她還活著，迫不及待想抱緊她。

而卡賽兒的救命恩人其實是水設施操作員馬汀內茲（Johnny Martinez），當時他發現一輛受損汽車卡在水溝，趕緊通報主管范達維爾（Jeremy Vanderwall），兩人一起檢查車輛後才發現卡賽兒受困，所幸意識清楚，隨後透過直升機，將卡賽兒空運至芝加哥一間醫院救治。

卡賽兒12日在加護病房接受手術，治療手腕、肋骨和腿部傷勢，儘管有失去雙腿的風險，預計能夠復原，但復原之路還很漫長。

卡賽兒5日被家人通報失蹤，11日才被尋獲受困在一輛卡在水溝裡的福特金牛座車內。取自臉書
卡賽兒5日被家人通報失蹤，11日才被尋獲受困在一輛卡在水溝裡的福特金牛座車內。取自臉書

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