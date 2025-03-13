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澳洲爸海邊撿到「龍涎香」市價122萬！專家潑冷水：無法變現

聯合新聞網／ 綜合報導
澳洲一名男子在海邊撿到龍涎香。示意圖／ingimage
澳洲一名男子在海邊撿到龍涎香。示意圖／ingimage

澳洲一名父親在颶風侵襲後，意外發現了一塊可能價值非常高的罕見寶物，這項驚人發現引起廣泛討論，而專家也對此事提出了相關意見。

根據《澳洲雅虎新聞》報導，日前澳洲受到颶風艾佛瑞德（Cyclone Alfred）襲擊，一名男子在颶風結束後，和家人前往新南威爾斯與昆士蘭邊界的海灘，希望能尋找一些有趣的東西。在撿拾貝殼的過程中，他偶然發現了一塊約350克重的特殊石頭，由於特殊的質地和氣味，男子立刻認出這是龍涎香，將之帶回家後詢問相關領域的朋友及教授，並使用專家建議的測試方法驗證真偽。

龍涎香是由抹香鯨腸道中產生的罕見固體蠟質物質，這種物質被用來製作香水，據先前的銷售記錄，每公斤價值超過59,000澳元（約新台幣122萬）。澳州塔斯馬尼亞大學（The University of Tasmania）的教授斯托達特（Michael Stoddart）指出，男子拾獲的這塊物質顏色和質地看起來與龍涎香特徵相符，但更佳的辨識方法是找到魷魚喙的痕跡，因為抹香鯨會分泌這種蠟狀物質的主要原因，是用來保護其腸道不受魷魚的尖喙傷害，因此龍涎香其實是鯨魚糞便的一部分，排出時呈黑色，經多年浸泡在海水中和陽光作用後變成灰白色，散發著獨特氣味。

但斯托達特也提醒，沒有必要太興奮，因為在澳洲龍涎香無法變現。根據澳洲法規規定，擁有、持有或出售龍涎香都是違法的，因此拾獲的男子正在聯繫相關部門，希望取得合法文件來保留他的發現。

抹香鯨 澳洲 颶風

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