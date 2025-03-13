姊控同父異母弟性侵逾20次！弟免於強姦罪卻因這罪入獄

德國有1名20歲男子2年前獲同父異母姊姊收留，兩人一同居住相依為命，可是其後這名33歲姊姊控告這名弟弟性侵她逾20次，事件震撼全個德國。案件經審理後，法官認為兩人確實有發生性行為，但從多方面證供判斷，兩人在家中同睡一床，姊姊亦未將盧卡斯踢出房間，亦有證人覺得兩人的互動似夫婦，因而無法判定姊姊是否在不同意之下發生性行為，故裁定強姦罪名不成立，但因亂倫等罪判被告入獄2年9個月

收留同父異母弟同住

綜合外媒報導，20歲男子盧卡斯（Lucas K.），自18歲離開寄養家庭後，獲33歲同父異母姊姊收留，在2023年1月搬到姊姊家中居住，並與幾隻貓狗一起生活。

姊稱遭弟毆打勒頸等威迫性侵

控方稱兩人在一起居住不久，便第1次發生性行為，盧卡斯向姊姊保證會愛她及關心她，但多次作出人身威脅或揚言傷害寵物等威脅，又數次毆打及勒頸迫姊姊就範，次數超過20次。但他在姊姊提出遭性侵前，即2024年7月自首，但否認性侵罪名。

有證人指姊弟表現如夫婦

案件經審理後，法官判決時表示，「有幾位目擊者稱這對姊弟表現得像夫婦，家庭支援服務的職員也有同樣的印象」。除了證人證供外，也有其他證據有助於撤銷對盧卡斯的強姦指控，包括證據透露盧卡斯和姊姊在家中睡在同一床上，而兩人同住期間，姊姊從未將盧卡斯踢出房間。有法庭文件亦顯示，盧卡斯還公開向姊姊的男友吹噓，「總是與她發生性關係」。

法官稱無證據確定出於被迫

法官續說，這些證據讓我們懷疑姊姊是否在不同意下與被告發生性行為，只可證明他們之間確實發生了性行為，但最終無法確定是否出於被迫，因此裁定盧卡斯性侵罪名不成立，但他最後因親屬之間的性行為等罪，被判入獄2年9個月。

延伸閱讀：

13歲童工偷朱古力被虐殺！僱主夫婦被捕 揭悲慘身世惹社會關注

4孩之父遭同志情侶性侵虐殺！法醫：若清醒極痛苦 伴侶傷心受訪

文章授權轉載自《香港01》