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星巴克點餐潛規則？日本男性說錯飲料尺寸 約會對象瞬間冷了

聯合新聞網／ 綜合報導
星巴克對飲料尺寸有特殊稱呼。 路透
星巴克對飲料尺寸有特殊稱呼。 路透

星巴克因時尚飲品與裝潢深受年輕女性喜愛，但其獨特的點餐方式，常讓新手感到困惑，尤其是與一般常見S、M、L不同的尺寸名稱。根據日媒「LASISA」報導，一則討論「男性若不懂星巴克的點餐規則，是否會讓女性瞬間冷感」的貼文在社群平台掀起熱議。

該貼文源自一段綜藝節目片段，影片中的女性表示，若男性在星巴克點飲料時使用「小杯（Small）」或「大杯（Large）」等一般稱呼，而非專屬的Short、Tall、Grande、Venti等名稱，會讓她瞬間「冷感」，甚至感到尷尬。貼文發布後，迅速累積超過2萬次按讚。部分人認同說「男友不懂點餐方式會影響約會氣氛」、「這就是所謂的蛙化現象（指因對方的小行為突然失去好感）」，但也有人反駁：「沒必要這麼嚴格」、「不懂就問不就好了嗎？」、「因為這樣就冷感，還真是年輕呀！40幾歲的網友留」。

更有趣的是，有網友將此現象與男性熱愛的「拉麵二郎」文化相比。拉麵二郎是日本以特大分量著名、具有獨特點餐規則的拉麵店，顧客需用特定術語來加料，如「野菜加多」或「背脂普通」，對熟悉規則的老饕來說，這是門學問，而不懂行話的客人可能會覺得無所適從。有人笑稱：「女生的星巴克就像男生的拉麵二郎，點錯了會被默默扣分！」

雖然部分女性認為流暢點餐關係到「是否合拍」，但對陌生領域有所困惑是人之常情。戀愛中與其苛責對方不懂，不如相互理解與學習，才能讓關係更加融洽。

兩性關係 日本 星巴克

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