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印尼跨性別網紅稱「耶穌應剪髮」 涉褻瀆宗教遭判2年徒刑

中央社／ 雅加達12日專電
印尼一名跨性別網紅因在社群媒體上直播說，「耶穌應該剪頭髮」，而遭控褻瀆宗教並被法院判處2年徒刑。圖／AI生成
印尼一名跨性別網紅因在社群媒體上直播說，「耶穌應該剪頭髮」，而遭控褻瀆宗教並被法院判處2年徒刑。圖／AI生成

印尼一名跨性別網紅因在社群媒體上直播說，「耶穌應該剪頭髮」，而遭控褻瀆宗教並被法院判處2年徒刑。人權組織對該判決表示震驚，呼籲印尼政府不應使用侵犯言論自由的法律，懲罰在網路上發表評論的人。

印尼北蘇門答臘省棉蘭市（Medan）地方法院10日判處跨性別網紅拉圖（Ratu Thalisa）2年10個月徒刑，可上訴。

主審法官烏卡亞特（Achmad Ukayat）表示，拉圖違反電子訊息和交易法（EIT），除需服刑，還得繳交1億印尼盾（約新台幣20萬元）的罰鍰，若未繳交將再增加3個月徒刑。

拉圖表示，她將考慮是否提出上訴。

雅加達郵報（Jakarta Post）今天報導，檢察官表示，拉圖去年10月2日在擁有44.2萬名粉絲的TikTok帳號上直播時，有網友指出，她的髮型應該要變得更像男生。拉圖隨後舉起耶穌的照片說，「你（耶穌）不應該看起來像女人，你應該剪掉頭髮，這樣你就會看起來像他（網友）的父親了」。

2天後，有5個基督教團體向北蘇門答臘警方報案，指控拉圖發表仇恨言論且褻瀆神明。

國際特赦組織10日發表聲明表示，「該判決侵犯拉圖的言論自由，令人震驚」，並呼籲印尼當局不應利用電子訊息和交易法懲罰在社群媒體上發表評論的人。

國際特赦組織印尼分會主任烏斯曼（UsmanHamid）說：「雖印尼應禁止含有煽動歧視或暴力的宗教仇恨言論，但拉圖的言論並未符合這一標準。」並補充，該判決凸顯電子訊息和交易法侵犯言論自由。

國際特赦組織印尼分會的數據指出，自2018年以來，印尼共有121人因褻瀆神明而被定罪。

去年一名網紅因在影片中詢問兒童，「什麼樣的動物可以讀古蘭經」，而被當局拘留，並被控褻瀆神明。

更早前，女網紅麗娜（Lina Mukherjee）2023年9月因拍攝唸誦伊斯蘭祈禱詞後再吃豬肉的影片，遭網友撻伐，並被判2年有期徒刑。

印尼的主要宗教是伊斯蘭教，而伊斯蘭教禁止食用豬肉。

「褻瀆宗教罪」於1969年設立，規範任何毀謗印尼官方宗教，宣揚無神論的行為，都會被視為違法，而印尼官方宗教包含了伊斯蘭教、基督教、天主教、印度教、佛教、儒教（孔教）。

國際特赦組織表示，印尼的褻瀆宗教法違反該國多項國際人權承諾，包括尊重和保護言論自由，及保護宗教或信仰的自由。

印尼 國際特赦組織 網紅 言論自由 跨性別

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