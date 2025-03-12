公廁衛生紙有污漬別用！網揭噁心真相 醫生點頭：恐傳染病毒

使用公共廁所時，如果沒有衛生紙會十分令人頭痛。但國外有網友提醒，在使用公共廁所的衛生紙之前一定要仔細檢查，否則會有感染疾病的風險。

根據《每日郵報》報導，一位TikTok用戶提醒大眾在使用公共的衛生紙前，要記得檢查上面是否有細小的污漬，他指出這些污漬是毒品施用者在清潔他們的髒針頭時留下的血跡，並警告大眾，要是接觸到這些血液，就可能感染愛滋、HIV、C肝等疾病。因此他建議，「如果看到廁所的衛生紙長這樣，那就快跑」。

不少網友被這則短影片嚇到，「解鎖了我的新恐懼」、「我再也不用公共廁所了」、「我以後都要自己帶衛生紙了」。

而根據網紅醫生塞梅德·梅茲爾(Sermed Mezher)的說法，透過衛生紙傳播病毒的風險「非常罕見」，但仍「有可能」發生。

專家們長期以來都有提醒，毒品施用者可能會用一些臨時的方式清潔針頭，如使用衛生紙擦拭。但這樣無法消除病毒，還可能導致病毒轉移到公共設施上，進而害其他人與病毒接觸。

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