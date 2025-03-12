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校園悲劇！中學男教師「上課日」陳屍教室內 深受愛戴身份曝光
美國發生駭人命案，1名高中男教師在上課日被發現陳屍教室內，令學校震驚，所幸屍體被發現時學生還未到學校上課。警方調查指出，男教師以槍自殺身亡，學校則宣布停課1天。據報該男教師為「特殊教育主任」，深受學生愛戴，出事後社交媒體湧現悼念帖文。
男教師教室內尋死身亡
綜合外媒報道，死者為美國田納西州芒福德高中（Munford High School）60歲男教師戴（Samuel Colin Day）。事發於3月6日早上約6時，戴被發現陳屍學校教室內，校方趕緊通報警方，並宣布停課1天。當日是上課日，但由於發現時件時尚早，學生仍未回到學校，幸沒有撞見驚悚畫面。
事件引起當地民眾關注，警方調查指出，現場無明顯外力介入迹象，戴是用槍自殺身亡。警方事後發聲明表示，對事件感到悲痛，惟希望外界能在這艱難時期尊重已故教師家庭私隱。
任職特殊教育主任 深受愛戴
據報戴在學校擔任「特殊教育主任」，深受學生及同事愛戴。出事後，社交媒體湧現悼念帖文，指戴是「了不起的人」、「他熱愛他的學生，熱愛他的工作。沒有人能夠取代他」。
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文章授權轉載自《香港01》
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