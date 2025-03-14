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與全車為敵！日婦擠電車推倒乘客還飆罵 下車撞壯漢吃癟倒地

聯合新聞網／ 綜合報導
通勤時間擁擠車廂是上班族的噩夢之一。通勤示意圖。 圖／ingimage
通勤時間擁擠車廂是上班族的噩夢之一。通勤示意圖。 圖／ingimage

通勤尖峰時段，擁擠的電車上難免發生推擠，但有時乘客的行為過於惡劣，甚至引發衝突。據「日刊SPA！」報導，日本一名28歲女子Yui日前搭乘電車時，遭到一名40多歲女性粗暴推倒，對方不僅毫無悔意，甚至公然挑釁，最終還引發眾怒。

這起事件發生在早晨通勤時間，當時電車因天候不佳而更加擁擠，Yui勉強擠上車後，只能站在車門附近。當電車抵達下一站時，一名穿著時髦的中年女性突然衝進車廂，直接將Yui推倒在地，還惡狠狠罵道：「別擋路，快點站起來！」當Yui氣憤質問時，對方卻毫不在乎的回應：「是妳動作太慢，不是我的錯。」即使要求道歉，她仍態度囂張，甚至語帶嘲笑地說：「好啊，那就——對——不——起——囉！」

這名女子同時也對其他乘客惡言相向，甚至粗暴推擠其他年輕女性，要她們「往裡面擠一點」，自己卻將大包包掛在肩上、占據空間，連濕漉漉的摺疊傘也未收好。她的行為讓整個車廂充滿不滿情緒，尤其是當她因電車晃動而稍微被人碰到時，還會不耐煩地大聲嘆氣，甚至怒斥周圍乘客。

但這名女子的囂張行徑並未持續太久。當電車抵達終點站，乘客們開始一同下車時，她依舊不顧他人，粗暴推擠想搶先下車。就在此時，一名身材高大的男子站在她面前，擋住了她的去路，結果她自己反而跌倒在地。這次，輪到車廂內的乘客冷冷回應：「妳擋路了，快點站起來啊！」

這起事件提醒人們，在擁擠的公共交通工具上，禮貌與耐心不可少。霸道行為不會總是占上風，唯有每一位乘客互相尊重，才能讓通勤之路更順暢和諧。

日本 衝突 車廂 通勤族

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