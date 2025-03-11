多間廁所故障！印度航空班機緊急折返 清出「這些垃圾」全因乘客犯錯

印度航空（Air India）證實，上周一架從美國芝加哥飛往印度首都德里的航班被迫掉頭返航，原因是乘客試圖沖走塑膠袋、抹布和衣服，塞住機上大部分廁所。此事在社群媒體引發熱烈討論。

BBC報導，根據印度航空10日發布的聲明，這起事件發生於5日的AI 126航班，由一架波音777-300ER型飛機執飛，可搭載最多342名乘客。但當天AI 126飛行了數小時後折返，機內影像顯示機組員似乎正在解釋情況，乘客則擠在他們周圍，場面混亂。

報導指出，AI 126飛行約兩小時後，機組人員通報，部分廁所「無法使用」，隨後發現商務艙和經濟艙的12間廁所有8間無法使用，「導致機上所有人不適」。

印度航空在聲明中指出，飛機當時已在飛越大西洋，由於大多數歐洲機場限制夜間營運，機師決定為了「乘客的舒適和安全」返回芝加哥。BBC查看飛航追蹤網站Flightradar24發現，AI 126掉頭時位於格陵蘭島附近，在空中飛行合計10個小時。所有乘客和機組人員在芝加哥正常下機，並獲得住宿和其他航班選項。

印度航空表示，後來的調查發現，有人在飛機廁所「沖下塑膠袋、抹布和衣服，並且卡在管道內」，同時發布了幾張照片，可見到袋子裝有從廁所清理出來的垃圾。一張照片顯示，一名機組員握著一根排汙管，完全塞滿了看起來是碎布的東西。

航空專家馬丁（Mark Martin）向印度斯坦時報表示，儘管廁所堵住的情況並不少見，但所有廁所「只因為乘客犯錯」而壞掉，導致班機緊急折返，「幾乎不可能」發生。

不過，印度航空表示，先前曾發現有人將毯子、內衣和紙尿布等物品丟進機上馬桶，聲明指出，「我們藉此機會敦促乘客，僅將洗手間用於應有的用途」。

許多網友上「X」批評印度航空公司維護不善與機上缺乏衛生設施。一位網友寫道，「只有印度航空出現如此頻繁的事故，說真的，已發生的事情無可辯解」。但其他網友指出，航空公司不能對這種情況承擔責任，一位網友就表示，「當人們不遵守基本的旅行禮儀時，我們可以把所有責任推給印度航空和機組人員嗎？」