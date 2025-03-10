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連Google都邀他上班！亞裔學霸考試成績近滿分 「1原因」遭16所名校拒絕

聯合新聞網／ 綜合報導
美國加州一位天資聰穎的亞裔少年史丹利·鍾，不但在大學入學考試取得接近滿分的成績，甚至在就學期間收到Google的工作邀約。未料，他竟在申請學校時遭到16所名校拒絕。學生示意圖。圖／AI生成
美國加州一位天資聰穎的亞裔少年史丹利·鍾，不但在大學入學考試取得接近滿分的成績，甚至在就學期間收到Google的工作邀約。未料，他竟在申請學校時遭到16所名校拒絕。學生示意圖。圖／AI生成

美國加州一位天資聰穎的亞裔少年史丹利·鍾（Stanley Zhong），不但在大學入學考試取得接近滿分的成績，甚至在就學期間收到Google的工作邀約。正當外界認為，史丹利肯定會名正言順地進入哈佛、麻省理工學院就讀時，這位「天才少年」竟然在申請學校時遭到16所名校拒絕，讓眾人跌破眼鏡。

根據外媒《紐約郵報》報導，身為大陸移民二代的史丹利，從小展現驚人天賦，他就讀位於矽谷的頂尖名校甘恩高中（Henry M. Gunn High School），不僅在滿分1600分的美國大學入學考試（SAT），取得了1590分的優異成績，也在就學時期創辦了自己的電子文件簽署平台「Rabbit-Sign」。更引人注目的是，他在高中畢業前就收到Google提供的軟體工程師職位邀約。

憑藉亮眼的成績與經歷，史丹利被外界看好能進入哈佛、麻省理工學院（MIT）等名校。然而，大學申請的結果卻跌破眾人的眼鏡，這位近乎完美的大學申請者，竟然被哈佛、麻省理工學院、史丹佛、加州大學柏克萊分校等16間世界知名學府拒絕，最終只有德州大學奧斯汀分校與馬里蘭大學發出了錄取通知。

史丹利的父親鍾南（Nan Zhong）對此感到極度不滿，他表示自己曾聽聞亞裔學生在美國名校的招生過程，往往面臨更高的標準，但當這些拒絕信一一寄來，他終於認清這並非「都市傳說」，而是一種根深蒂固的現實。「這些學校完全無視對亞裔學生造成的傷害」，鍾南憤怒地痛批，並決定提起訴訟，要求相關大學承擔責任。

2023年6月，美國最高法院在關於「平權行動」的裁定中明文指出，種族因素不得作為大學招生的考量標準，並且強調對亞裔學生長期存在的制度性不公平待遇。由於拒絕史丹利的某些大學位於「禁止種族歧視錄取」的州份，因此鐘家決定提告這些學校，其中也包含了加州大學系統和華盛頓大學。

鍾南強調，這次訴訟不僅是為了史丹利，也為了面對相同困境的亞裔學生，包括他的另一個16歲的兒子與未來的子孫。他感嘆道：「如果你以史丹利的案例為參照，即使你和擁有博士學位的人一樣優秀，你仍然可能無法獲得本科入學資格。」儘管最後史丹利沒有進入理想的學校就讀，但他接受了Google的工作邀約，並在2023年10月正式成為全職軟體工程師。

亞裔 移民 種族歧視 美國

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