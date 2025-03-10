影／拿死蟒蛇當跳繩！澳洲少年畫面瘋傳引爭議 恐挨罰26萬
澳洲昆士蘭一群小孩拿一條長約2.5公尺的死蟒蛇當跳繩開心玩耍，影片在社群媒體瘋傳引發爭議，當局決定對事件進行調查，最高可開罰1.2萬澳元（約台幣26萬元）。
每日郵報報導，一段拍攝於昆士蘭沃拉賓達（Woorabinda）的影片在網路廣泛流傳，畫面可見一群小孩一邊咯咯笑、一邊跳繩，其中一些孩子赤著腳，旁邊則還有孩子在排隊。
隨後一名女子說「給我看看，給我看看那是什麼」後，一名男孩回答是黑頭盾蟒（black-headed python）。隨著鏡頭拉近，可見孩子手握的繩子並非一般跳繩，而是一條長約2.5公尺的蟒蛇。
根據澳洲Weekly Times報導，這條蟒蛇已經死亡。
黑頭盾蟒是棲息於澳洲北部的無毒蟒蛇，主要透過齧齒殺死獵物，於1992年由《自然保護法》列為受保護物種。
澳洲環境、旅遊、科學與創新部（DESTI）發言人表示，要求所有昆士蘭人尊重動物，不論牠們是死是活。DESTI譴責這種不當行為，說將對此展開調查。
根據當地規定，民眾殺害或傷害黑頭盾蟒，最高可開罰1萬2615澳元。
DESTI發言人指出，蛇基本上不會主動攻擊人類，只有感受到威脅時才會具有防衛性。當局也建議，如果在野外發現黑頭盾蟒，建議不要打擾牠們，並通報捕蛇人將牠們帶往安全環境。
昆士蘭捕蛇組織「陽光海岸捕蛇人」強調，近來人類傷害、殺害蛇類的事件大幅增加，家長務必教育孩子尊重野生動物，防止類似事件。
Australian Aboriginal children use dead python as a skipping rope in Woorabinda, Queensland pic.twitter.com/1VfIdL3hIs— Clown Down Under 🤡 (@clowndownunder) March 10, 2025
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