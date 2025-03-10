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50年來首遇氣旋！昆士蘭民眾外出玩水 政府「澳洲式幽默」警告笑翻眾人

聯合新聞網／ 綜合報導
熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）襲擊澳洲。圖為澳洲黃金海岸一棵樹倒在海灘。 美聯社
熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）襲擊澳洲。圖為澳洲黃金海岸一棵樹倒在海灘。 美聯社

熱帶氣旋艾佛瑞德（Alfred）5日朝澳洲東岸直撲，是50多年來氣旋首度侵襲該地區，當局發布警報並關閉數百所學校。該熱帶氣旋9日減弱為熱帶低氣壓，在昆士蘭州帶來破壞性的狂風暴雨，引發洪水警告，並導致數十萬人斷電。

一名網友在Threads分享，由於當地人都沒有料想到颶風會如此嚴重，許多人還是出門衝浪、滑草或在路上玩積水。對此，昆士蘭衛生部官方臉書發文，通知居民淹水時水裡發現許多髒東西，例如大便、化學物質、工業廢棄物、蛇和蜘蛛、碎片、鋒利的物件，而在洪水中不應該找到的東西：你、你的孩子、寵物或車子。

原PO表示，昆士蘭政府的發文非常澳洲，他也提醒澳洲居民有很多地方淹水，道路也可能發生坍塌，能不出門就減少出門，出門前可交叉比對Google map確認路線是否淹水。

貼文吸引許多網友紛紛留言「好可愛的貼文，真的很澳」、「我也喜歡警局跟火車PO的文…有時候超幽默」、「粉專超好笑很幽默」、「昆士蘭政府的網頁一直都很活潑！」、「有留言有請他們要發展單口喜劇」、「就跟學校校長會站在門口說早安一樣！平易近人 」、「因為澳洲小孩真的會在水裡面！」、「政府人民都有各自自由的靈魂」、「前陣子昆州大水爆出不少類鼻疽個案，還是不能玩太開心呀」。

由 @isabellathatgirll 發佈
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洪水 淹水 澳洲 颶風

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