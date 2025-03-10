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恐怖！9歲女雪地行走 遭狗群尾隨撲前圍咬 遭「撕咬成片」慘死

香港01／ 撰文：桃樂斯
事件發生後，潔白的雪地上佈滿鮮血。（網上圖片）
事件發生後，潔白的雪地上佈滿鮮血。（網上圖片）

俄羅斯發生狗群襲擊人類奪命事件！當地有1名女童走在雪地時，突然遭狂暴的狗群攻擊撲倒在地，她曾站起身揮手求救，附近居民鳴槍欲嚇退狗群，惟女童之後再被撲倒，慘被撕咬成碎片，當場身亡。

事發後，有當地居民透露涉事狗群疑並非流浪狗，而是由1名正被拘留的婦人飼養。地區州長形容「這是十分悲慘的事件」，稱會盡力查明情況，並向女童的家人致以最深切的哀悼；參與襲擊女童的部分狗隻已被槍殺，當局正循刑事方向調查事件。

女童雪地玩耍 慘被狗群圍捕撕咬亡

綜合外國媒體報導，事發於2月23日，俄羅斯斯達夫波爾（Stavropol）1名9歲女童在住處附近的雪地玩雪橇期間，突然被兇猛的狗群衝上前襲擊。從周邊的監視器拍下畫面可見，當時女童於雪地上行走，群狗緊隨其後，然後衝前將她撲倒。女童摔倒在地，她之後曾站起來並揮動雙臂呼救，但她再次被狗群撲倒，現場一度傳出慘痛叫聲。

女童被群狗撕咬致死 雪地佈滿鮮血

有附近居民見狀後，曾開槍欲嚇走狗群，可惜女孩早被啃咬得不成人樣。救護人員趕到時，女童已被證實死亡，潔白的雪地上佈滿鮮血。女童家人對事件感到痛心，尤其她祖母得知孫女身亡後，因悲傷過度而昏厥，正在醫院接受治療。

居民透露：狗群疑非流浪狗

事發後，有當地居民接受媒體訪問時對事件表示震驚，「一個孩子被狗撕成碎片，對街區造成很大的負面影響」，又透露涉事狗群其實並非流浪狗，相信屬於1名正被拘留的婦人飼養。

部分狗隻被槍殺 當局循刑事方向調查事件

當地地區州長形容「這是十分悲慘的事件」，會盡力查明情況，並向女童家人致以最深切的哀悼。目前襲擊女孩的部分狗隻已被槍殺，當局正循刑事方向調查事件，同時檢查獲授權救助流浪動物的組織如何履行職責。

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文章授權轉載自《香港01》

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