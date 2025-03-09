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甲面上黑線竟是「黑色素瘤」！ 英國58歲女靠做美甲保住1命

聯合新聞網／ 綜合報導
英國女子藉由做美甲時，意外發現自己竟罹患黑色素瘤。示意圖／ingimage
英國女子藉由做美甲時，意外發現自己竟罹患黑色素瘤。示意圖／ingimage

英國一名58歲女子藉由每月一次的做美甲時間，意外發現自己的大拇指甲面有淡淡黑線，經過專業診斷後發現，竟罹患「黑色素瘤」（惡性皮膚癌），所幸她及早就醫治療，才順利避免病情惡化。

根據英國「太陽報」（The Sun）報導，58歲的塔利亞蒙特（Michelle Talamonte）去（2024）年9月時前往美甲店做指甲，發現右手拇指甲面上出現一道淡淡的黑色線條。起初，她不以為意，當她一個月後再次更換美甲時，這道黑線依然存在，讓她開始感到不安，進而前往皮膚科就診。

經過醫生詳細的檢查，她被診斷出患有「黑色素瘤」，這讓塔利亞蒙特震驚不已。

從診斷報告中能夠看到，癌細胞已經從拇指的指甲生長板擴散至第一指節。為了阻止癌症進一步擴散，她接受了長達四小時的手術，成功切除腫瘤，並進行了皮膚移植，以覆蓋因手術暴露出的肌腱與骨骼。

雖然治療成功，但塔利亞蒙特無法再擁有拇指指甲。她坦言：「雖然我將永遠失去拇指指甲，但如果當初忽視這條黑線，病情可能會變得更嚴重。做美甲竟然意外地救了我的命」。

黑色素瘤是一種源自黑色素細胞的惡性腫瘤，除了皮膚外，眼睛、口腔黏膜、中樞神經系統等含有黑色素細胞的部位皆可能罹患此病。由於黑色素瘤初期通常不會痛，許多患者未能及早發現，導致病情惡化。

醫學專家提醒，若皮膚上的痣或色斑出現以下異常，應盡早就醫檢查：

1.形狀不規則或呈不對稱狀態

2.直徑超過0.6公分

3.顏色不均勻，出現多種色調變化

4.伴隨搔癢、刺痛、出血、潰瘍或結痂

5.原有的痣周圍出現新的小黑點

目前，醫學界尚未完全確定黑色素瘤的確切成因，但過度曝曬紫外線、遺傳因素與免疫系統異常，皆可能增加罹患風險。

專家指出，黑色素瘤的最佳治療方式是完整切除，以防癌細胞向周圍組織擴散。手術範圍將依腫瘤侵襲深度而定，若癌細胞已轉移，則需輔以放射治療或免疫療法。

由於黑色素瘤擴散速度快，早期發現至關重要。醫生建議民眾定期檢查皮膚變化，避免長時間曝曬陽光，並使用防曬措施，以降低罹患風險。

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