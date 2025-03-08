互不讓步！送餐機器人卡走廊「秒變臉」 畫面曝光狂吸27萬人按讚

現今愈來愈多餐廳引入送餐機器人，而日本也不例外，但這些機器人不時在走道中碰面卻不懂互相迴避，引致「塞車」的狀況頻現。當地網友3月4日就在社交媒體X上分享了他觀察到兩個送餐機器人在這情況下的有趣互動，一部送餐機器人因被另一個送餐機器人阻擋通道，而露出憤怒的表情，在網路上引起熱議。

上傳圖片的網友6日接受日媒採訪時稱，他當日在位於埼玉縣的漢堡扒連鎖餐廳びっくりドンキー（Bikkuri Donkey）用餐時，突然看到一台送餐機器人被另一個送餐機器人阻擋前路，它們反覆來回移動互不相讓，結果雙雙堵塞在該處。

就在雙方僵持不下時，較高的機器人顯示器突然從和善的貓表情，變成一個憤怒的表情，在場的顧客似乎未料到竟然自帶「情緒」，紛紛驚訝得目瞪口呆。

びっくりドンキーで配膳ロボが譲り合わず背の高い方がキレてて可愛い笑その後定員さんが救助 pic.twitter.com/QwMZMsnbkD — 江崎 稔 (@esakings) 2025年3月4日

隨後，該網友便通知職員把較高的機器人關掉移到後方，確保另一機器人能順利送餐。

截至3月8日，該貼文已獲得超過27萬個點讚，成為網路的熱門話題。

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文章授權轉載自《香港01》