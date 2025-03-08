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互不讓步！送餐機器人卡走廊「秒變臉」 畫面曝光狂吸27萬人按讚

香港01／ 撰文／劉耀洋
現今愈來愈多餐廳引入送餐機器人。示意圖／ingimage
現今愈來愈多餐廳引入送餐機器人。示意圖／ingimage

現今愈來愈多餐廳引入送餐機器人，而日本也不例外，但這些機器人不時在走道中碰面卻不懂互相迴避，引致「塞車」的狀況頻現。當地網友3月4日就在社交媒體X上分享了他觀察到兩個送餐機器人在這情況下的有趣互動，一部送餐機器人因被另一個送餐機器人阻擋通道，而露出憤怒的表情，在網路上引起熱議。

上傳圖片的網友6日接受日媒採訪時稱，他當日在位於埼玉縣的漢堡扒連鎖餐廳びっくりドンキー（Bikkuri Donkey）用餐時，突然看到一台送餐機器人被另一個送餐機器人阻擋前路，它們反覆來回移動互不相讓，結果雙雙堵塞在該處。

就在雙方僵持不下時，較高的機器人顯示器突然從和善的貓表情，變成一個憤怒的表情，在場的顧客似乎未料到竟然自帶「情緒」，紛紛驚訝得目瞪口呆。

隨後，該網友便通知職員把較高的機器人關掉移到後方，確保另一機器人能順利送餐。

截至3月8日，該貼文已獲得超過27萬個點讚，成為網路的熱門話題。

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文章授權轉載自《香港01》

憤怒 日本 機器人 餐廳

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