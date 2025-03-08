接力棒這樣用？美高中生賽跑彎道超車 對手疑「輸不起」偷襲爆打頭

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香港01／ 撰文／陳旭暉
美國高中田徑發生驚人場面，周一（3日）在維珍尼亞州的一場女子4x200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部。示意圖／ingimage
美國高中田徑發生驚人場面，周一（3日）在維珍尼亞州的一場女子4x200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部。示意圖／ingimage

美國高中田徑發生驚人場面，周一（3日）在維珍尼亞州的一場女子4x200米接力賽中，跑手Kaelen Tucker超越對手後，突被對方以接力棒猛力擊打頭部。

從影片中可見，代表Brookville高中的Kaelen Tucker在彎道超過IC Norcom高中的跑手後，被對手從後面以接力棒打向頭部，Kaelen Tucker隨即摸著後腦，痛苦地在場邊倒下。不過沒有任何跑手去查看情況，包括打她的IC Norcom跑手。

美國ABC新聞報導，IC Norcom高中因此在該項目被取消資格，但Brookville高中同樣失去成績之餘，Kaelen Tucker事後也沒有得到任何解釋，IC Norcom高中甚至沒有任何人向她道歉。

Kaelen Tucker指在彎道中途時，手臂有出現碰撞，因此選擇繞向外側超越對手：「當我過了她後，她卻用接力棒打我的頭。我簡直不敢相信，不知道發生了什麼，被打中頭後我便倒在跑道外，（對手）沒有人來看我或檢查傷勢之類」。

她補充，現在已沒有大礙，只是還有點頭痛，但對隊伍因此失去成績而感到不快。Kaelen Tucker母親則在接受ABC新聞訪問時，表示女兒有輕微腦震盪，且正檢查顱骨有否骨折，但醫生表示需等消腫才可進一步檢查。

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文章授權轉載自《香港01》

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