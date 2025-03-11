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路人「邊走邊吃牛丼」！日網友目瞪口呆 親身體驗者曝推薦理由

聯合新聞網／ 綜合報導
沒有邊走邊吃文化的日本，對不在餐桌上吃牛丼有熱烈討論。牛丼示意圖。 圖／Ingimage
沒有邊走邊吃文化的日本，對不在餐桌上吃牛丼有熱烈討論。牛丼示意圖。 圖／Ingimage

根據日媒「Trilltrill」報導，社群媒體近日出現引發熱議的貼文，有人因目擊到路人邊走邊吃牛丼而大感震驚，認為這與傳統用餐習慣大相逕庭。

丼飯類餐點一般習慣坐下享用，這種「邊走邊吃牛丼」的行為讓日本人感到十分好奇。有網友分享自身經驗，認為這麼做主要是因為沒有時間。一名40多歲的上班族表示，自己在旅行時買了外帶炸豬排丼，但因為發現該趕路，只好邊走邊吃；另一位來自千葉的20多歲攝影師則認為，工作忙碌時，邊走邊吃牛丼可以省時間，甚至還推薦這種方式。此外，也有人指出如果是小份量的丼飯，走路吃起來較為方便，因此會這樣做。

但更多人認為丼飯並不適合邊走邊吃，甚至覺得這樣的行為不雅觀。一名30多歲的大阪女性上班族直言：「這樣做很難吃得優雅，也不太有禮貌。」另有20多歲的男性自營業者擔心，走路吃飯容易弄髒衣服，還可能打翻食物，因此從未這麼做過。許多網友也認為，丼飯應該在室內坐下來慢慢享用，比較符合一般飲食習慣。

根據調查，在300名受訪者中，曾邊走邊吃丼飯的人僅6人，絕大多數人（294人）都選擇避免這種行為。雖然部分人因為時間因素或太想吃而選擇這麼做，但更多人認為這樣既不方便、也沒禮貌。時間允許的話，最好還是坐下來好好享受一碗丼飯，才能真正品嘗其中美味。

上班族 日本

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