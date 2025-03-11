留日烏克蘭女好吃驚！大學生「出席比成績重要」 求職面試耗時數月

近年來，選擇赴日留學的外國學生不斷增加。據日媒「Hint-Pot」報導，一位來自烏克蘭的女性艾莉莎在日本留學期間，對日本的教育與求職文化有很多感到驚訝的地方，從「上課出席比成績重要」到「企業同時招募應屆畢業生」的求職模式，都與烏克蘭大相逕庭。

艾莉莎表示，在烏克蘭只要能掌握知識並在考試中展現成果，缺席課程並不影響成績，然而在日本，大學教師更看重出席率，讓她感到不可思議。不過，她也對日本的大學制度感到驚喜，因為學生可以自行選擇課程，這點與烏克蘭固定課表的方式截然不同。此外，日本大學生「瘋狂準備求職活動」也讓她覺得很新奇。

她特別提到，日本大學生在三年級就要開始準備求職，而企業的招募流程固定於每年三到六月展開，這在烏克蘭根本難以想像。烏克蘭的求職市場全年皆有招募機會，企業更重視專業能力，而非「新鮮人身分」。此外，日本企業的面試次數也多到令她吃驚，像她現在就職的公司雖然只面試了兩次，但也有企業需要四次以上的面試，且長達數個月才有結果，讓她直言：「這對求職者來說真的很累。」

此外，艾莉莎發現，日本學生對「公務員職業的憧憬」遠超過她的想像。在烏克蘭，多數人夢想進入大企業或創業，而日本學生則認為當公務員是穩定且理想的職業。不過，她也逐漸理解，日本的公務員制度確實能保障社會穩定，對民眾而言是一個理想的職涯選擇。