3寶媽窗台直播「握力訓練」5樓失足墜地慘死 網友目睹全程嚇壞

直播時出意外死亡事件時有發生。俄羅斯有3孩之母，在家中窗台做直播，可是突然失平衝，身體向後跌出窗台，雖然其10歲女兒見狀上前拯救，但因不夠力，想再找其他方法救母時，母親消失在畫面中，從5樓墜地慘死，女兒嚇得崩潰大哭。事發影片在網上瘋傳，引起當地社會關注，有指女死者有服食抗憂鬱藥物，也有說她當時因喝醉而出事，現有待警方作進一步查明死因。

綜合外媒報道，死者為俄羅斯28歲女子克里斯蒂娜（Kristina），育有3名子女，近日在TikTok上做直播，在窗台上嘗試做握力訓練，但突然失去平衡跌出窗台。

克里斯蒂娜當時嘗試爬回窗台內，她的手腳扣在窗框上，但整個身體已懸在窗外，而從影片看到，克里斯蒂娜的狀態，有點迷迷糊糊，不一會她逐漸失去力氣，身體往外掉。此時，她的10歲女兒前來拯救母親，可是女兒不夠力氣拉她回來，走開想找其他辦法時，克里斯蒂娜終因乏力支撐下去，在畫面中消失，從5樓墜到地上死亡。女兒知悉後崩潰大叫。

事發影片在網上瘋傳，引起發當地社會關注。據悉，克里斯蒂娜有服食抗憂鬱藥物，也有說她當時因喝醉而出事，但仍有待警方查核事發經過，而她的3名孩子將由繼父撫養。

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文章授權轉載自《香港01》